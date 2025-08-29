DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

=== M O N T A G, 8. September 2025 *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** - DE/IAA Mobility, Pressetag, München D I E N S T A G, 9. September 2025 *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte - DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz Zukunft Mittelstand M I T T W O C H, 10. September 2025 *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche D O N N E R S T A G, 11. September 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V., PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 12. September 2025 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August *** 08:00 GB/BIP Monat Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September ===

