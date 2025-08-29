Anzeige
Dow Jones News
29.08.2025 16:09 Uhr
208 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW) 

=== 
M O N T A G, 8. September 2025 
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in 
     Monte Carlo 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung 
     auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, 
     EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
***   - DE/IAA Mobility, Pressetag, München 
 
D I E N S T A G, 9. September 2025 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte 
 
    - DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz Zukunft 
     Mittelstand 
 
M I T T W O C H, 10. September 2025 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
D O N N E R S T A G, 11. September 2025 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 
  10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V., 
     PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für 
     Wirtschaftsforschung 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Realeinkommen August 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q 
 
F R E I T A G, 12. September 2025 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juli 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
