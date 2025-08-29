Wall-Street-Veteran Tom Lee hat den Beginn eines neuen Bullenmarktes ausgemacht: Demografie, KI und Blockchain könnte die Kurse bis weit in die nächste Dekade treiben. Tom Lee, Mitgründer und Chefstratege von Fundstrat Global Advisors, gilt seit Jahren als einer der optimistischsten Stimmen an der Wall Street - und als jemand, der mit seinen mutigen Prognosen erstaunlich oft richtig lag. Im Gespräch mit Wilfred Frost im Podcast "Master Investor" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE