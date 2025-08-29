EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges
flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an
Der Vorstand der flatexDEGIRO AG ("Gesellschaft") strebt eine Verschmelzung der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG auf die börsennotierte Gesellschaft im Laufe des Jahres 2026 an. Diese Maßnahme soll die organisatorischen Strukturen vereinfachen und weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO als führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa bleibt unverändert bestehen.
Voraussetzung für die mögliche Umsetzung dieser Maßnahme ist zum einen eine Satzungsänderung der Gesellschaft dergestalt, dass der "Gegenstand des Unternehmens" (§ 2 der Satzung) auf die Ausübung von Bankgeschäften erweitert wird. Zum anderen bedarf es der Gewährung einer Banklizenz für die Gesellschaft durch die relevanten Aufsichtsbehörden, da die bestehende Banklizenz der flatexDEGIRO Bank AG nicht automatisch übertragen werden kann. Die Umsetzung dieser Maßnahme steht darüber hinaus unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Kontakt:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstr. 16-18
60312 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
Ende der Insiderinformation
29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO AG
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2190886
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2190886 29.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group