EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an



29.08.2025 / 16:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der flatexDEGIRO AG ("Gesellschaft") strebt eine Verschmelzung der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG auf die börsennotierte Gesellschaft im Laufe des Jahres 2026 an. Diese Maßnahme soll die organisatorischen Strukturen vereinfachen und weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO als führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa bleibt unverändert bestehen.



Voraussetzung für die mögliche Umsetzung dieser Maßnahme ist zum einen eine Satzungsänderung der Gesellschaft dergestalt, dass der "Gegenstand des Unternehmens" (§ 2 der Satzung) auf die Ausübung von Bankgeschäften erweitert wird. Zum anderen bedarf es der Gewährung einer Banklizenz für die Gesellschaft durch die relevanten Aufsichtsbehörden, da die bestehende Banklizenz der flatexDEGIRO Bank AG nicht automatisch übertragen werden kann. Die Umsetzung dieser Maßnahme steht darüber hinaus unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.



Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstr. 16-18

60312 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com





Ende der Insiderinformation



