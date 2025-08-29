

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.08.2025 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,6550 EUR 182,00 EUR 3,6550 EUR 303,00 EUR 3,6550 EUR 312,00 EUR 3,6500 EUR 271,00 EUR 3,6550 EUR 546,00 EUR 3,6550 EUR 127,00 EUR 3,6600 EUR 576,00 EUR 3,6600 EUR 15,00 EUR 3,6600 EUR 318,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 920,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 340,00 EUR 3,6600 EUR 11,00 EUR 3,6600 EUR 69,00 EUR 3,6600 EUR 20,00 EUR 3,6600 EUR 441,00 EUR 3,6600 EUR 54,00 EUR 3,6600 EUR 26,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 64,00 EUR 3,6600 EUR 16,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 80,00 EUR 3,6600 EUR 73,00 EUR 3,6600 EUR 14.596,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6595 EUR 20.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





