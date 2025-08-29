

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.08.2025 / 16:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,6250 EUR 32,00 EUR 3,6250 EUR 100,00 EUR 3,6250 EUR 824,00 EUR 3,6300 EUR 66,00 EUR 3,6300 EUR 563,00 EUR 3,6300 EUR 183,00 EUR 3,6300 EUR 991,00 EUR 3,6350 EUR 220,00 EUR 3,6350 EUR 26,00 EUR 3,6450 EUR 587,00 EUR 3,6450 EUR 474,00 EUR 3,6500 EUR 3.000,00 EUR 3,6500 EUR 216,00 EUR 3,6500 EUR 453,00 EUR 3,6450 EUR 5,00 EUR 3,6450 EUR 198,00 EUR 3,6500 EUR 5,00 EUR 3,6500 EUR 552,00 EUR 3,6500 EUR 180,00 EUR 3,6500 EUR 113,00 EUR 3,6500 EUR 445,00 EUR 3,6500 EUR 70,00 EUR 3,6500 EUR 74,00 EUR 3,6500 EUR 58,00 EUR 3,6500 EUR 356,00 EUR 3,6500 EUR 105,00 EUR 3,6500 EUR 1.263,00 EUR 3,6400 EUR 2.314,00 EUR 3,6400 EUR 2.431,00 EUR 3,6400 EUR 767,00 EUR 3,6450 EUR 700,00 EUR 3,6450 EUR 463,00 EUR 3,6450 EUR 932,00 EUR 3,6425 EUR 2.952,00 EUR 3,6425 EUR 1.434,00 EUR 3,6450 EUR 1.800,00 EUR 3,6500 EUR 320,00 EUR 3,6450 EUR 2.948,00 EUR 3,6575 EUR 540,00 EUR 3,6625 EUR 565,00 EUR 3,6600 EUR 15,00 EUR 3,6650 EUR 884,00 EUR 3,6650 EUR 552,00 EUR 3,6700 EUR 450,00 EUR 3,6700 EUR 183,00 EUR 3,6700 EUR 472,00 EUR 3,6700 EUR 472,00 EUR 3,6700 EUR 1.387,00 EUR 3,6700 EUR 528,00 EUR 3,6750 EUR 21,00 EUR 3,6750 EUR 2.370,00 EUR 3,6800 EUR 256,00 EUR 3,6750 EUR 2.448,00 EUR 3,6750 EUR 784,00 EUR 3,6800 EUR 82,00 EUR 3,6825 EUR 449,00 EUR 3,6825 EUR 2.337,00 EUR 3,6825 EUR 382,00 EUR 3,6825 EUR 318,00 EUR 3,6900 EUR 896,00 EUR 3,6900 EUR 178,00 EUR 3,6900 EUR 438,00 EUR 3,6825 EUR 510,00 EUR 3,6900 EUR 782,00 EUR 3,6825 EUR 782,00 EUR 3,6900 EUR 1.445,00 EUR 3,6900 EUR 277,00 EUR 3,6900 EUR 749,00 EUR 3,6900 EUR 449,00 EUR 3,6900 EUR 1.406,00 EUR 3,6950 EUR 484,00 EUR 3,6950 EUR 1.147,00 EUR 3,6875 EUR 1.474,00 EUR 3,6950 EUR 23,00 EUR 3,6950 EUR 1.576,00 EUR 3,6950 EUR 2.676,00 EUR 3,6925 EUR 2.473,00 EUR 3,6950 EUR 743,00 EUR 3,6950 EUR 743,00 EUR 3,6950 EUR 741,00 EUR 3,6850 EUR 464,00 EUR 3,6950 EUR 689,00 EUR 3,6950 EUR 51,00 EUR 3,6900 EUR 1.005,00 EUR 3,6950 EUR 732,00 EUR 3,6900 EUR 839,00 EUR 3,6900 EUR 181,00 EUR 3,6950 EUR 557,00 EUR 3,6950 EUR 90,00 EUR 3,6950 EUR 425,00 EUR 3,6950 EUR 141,00 EUR 3,6950 EUR 445,00 EUR 3,6950 EUR 91,00 EUR 3,6950 EUR 322,00 EUR 3,6950 EUR 2.297,00 EUR 3,6900 EUR 505,00 EUR 3,6900 EUR 555,00 EUR 3,6900 EUR 444,00 EUR 3,6950 EUR 397,00 EUR 3,6950 EUR 376,00 EUR 3,6950 EUR 97,00 EUR 3,6950 EUR 262,00 EUR 3,6950 EUR 113,00 EUR 3,6950 EUR 666,00 EUR 3,6800 EUR 534,00 EUR 3,6875 EUR 437,00 EUR 3,6900 EUR 77,00 EUR 3,6800 EUR 202,00 EUR 3,6850 EUR 2.781,00 EUR 3,6850 EUR 2.353,00 EUR 3,6850 EUR 336,00 EUR 3,6850 EUR 379,00 EUR 3,6900 EUR 1.583,00 EUR 3,6900 EUR 32,00 EUR 3,6900 EUR 34,00 EUR 3,6900 EUR 56,00 EUR 3,6850 EUR 401,00 EUR 3,6850 EUR 491,00 EUR 3,6850 EUR 451,00 EUR 3,6850 EUR 14.402,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6737 EUR 100.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

