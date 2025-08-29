Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 1. September 2025 Premiere: "Besser mit Bernd"- Ab 1. September 2025 Premiere: "CHECK IN - Marinas Rätsel-Abenteuer"- Ab 5. September 2025 Premiere: "SWANG"- Ab 7. September 2025 Premiere "Prinzen der Wüste"- Ab 11. September 2025 Premiere: "Super Happy Magic Forest"- Am 28. September 2025 Angebote zum Tag der GehörlosenPremiere: "Besser mit Bernd" (KiKA), ab 1. September 2025Puppet-Comedy | UT | für GrundschulkinderAuf dem Kanal "Besser mit Bernd" wird Bernd das Brot gezwungen, Life Hacks und Erfindungen für Kinder und Jugendliche zu testen. Für die nötigen Ideen sorgen Chili das Schaf und Briegel der Busch. Aber braucht man wirklich einen KI-gestützten Sockenfinder oder einen Rucksack mit unendlichem Platz?- Wo schauen? Die ersten sechs Folgen der deutschen Puppet-Comedy sind ab 1. September 2025, weitere sechs ab 8. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere: "CHECK IN - Marinas Rätsel-Abenteuer" (BR), ab 1. September 2025Reportage-Format | UT | für GrundschulkinderHinter dem Schrank in ihrer Checker-Homebase entdeckt Marina ein riesiges digitales Spielfeld. Mittendrin schwebt der freche, schlaue Roboter CheXomat. Er stellt sie vor knifflige Rätsel auf dem Spielbrett, beamt sie in aufregende Abenteuer und hat schwierige Challenges für sie vorbereitet. Alle Quiz-Fans können außerdem ab dem 1. September 2025 auf kika.de wöchentlich miträtseln und durch Hinweise selbst herausfinden, um welche Checkerfragen es sich handelt- Wo schauen? Das Reportage-Format mit Marina Blanke ist ab 1. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere: "SWANG" (KiKA), ab 5. September 2025Musik-Drama-Serie | UT | für PreteensMit dem Start der Sommerferien bewerben sich Lumi und Lelle für das Musical SWANG. Nach einer herausfordernden Aufnahmeprüfung beginnt für die beiden ein unglaublicher Sommer voller Theater, Musik und neuen Freund*innen. Doch durch Eifersucht und Geheimnisse wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.- Wo schauen? Die ersten zehn Folgen der finnischen Musik-Drama-Serie sind ab 5. September 2025, die weiteren zehn Folgen ab 12. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere "Prinzen der Wüste" (WDR), ab 7. September 2025Familienfilm | UT | für Grundschulkinder & PreteensAls der zwölfjährige Nomadenjunge Zodi in der Wüste das verwaiste Dromedar-Fohlen Téhu findet, werden die beiden die besten Freunde. Schon bald erkennt er, dass Téhu ein besonderes Talent besitzt - er kann außergewöhnlich schnell rennen. Als Zodis Stamm in finanzielle Not gerät, beschließt er, Téhu beim größten Dromedar-Rennen der Welt in Abu Dhabi anzumelden.- Wo schauen? Der französische Familienfilm ist ab 7. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere: "Super Happy Magic Forest" (ZDF), ab 11. September 2025Animationsserie | UT | für GrundschulkinderDie außergewöhnlichen Bewohner des Super Happy Magic Forest leben gemeinsam in einem großen Baum. Immer wieder stellen sie sich den Aufträgen des Rates des Glücks und helfen sich gegenseitig auf ihren Abenteuern. Ihre Missionen führen sie in andere Welten, in denen sie auf Drachen, Hexen und Kobolde treffen.- Wo schauen? Die 52-teilige britische Animationsserie ist ab 11. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Angebote zum Tag der Gehörlosen am 28. September 2025Bündelung | DGS, UT & AD | für alleZum Tag der Gehörlosen am 28. September 2025 rückt KiKA Inhalte in Deutscher Gebärdensprache in den Mittelpunkt. Unter anderem sind neue Folgen von "Jason und die Haustiere" (BR), "Trudes Tier" (WDR) und der Märchenfilm "Dornröschen und der Fluch der siebten Fee" (ZDF) in DGS-Fassungen verfügbar. Wissensformate wie "Checker Tobi" (BR), "Löwenzahn", "PUR+" (beide ZDF) oder das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" informieren über Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. Weitere Details gibt es auf kommunikation.kika.de.- Wo schauen? Die Bündelung der Inhalte in DGS ist rund um den Tag der Gehörlosen am 28. September 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fnonlinearer-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CToniMaximilian.Quent%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C02ef6bd57a2d48893bd408dd107d29b6%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638684851963652865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UOlB89C%2BRiw53LuR%2BRdMcvpgsB%2BdpDYYcVOvhuW7f1M%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6106942