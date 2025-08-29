Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA13124L7016 Callinex Mines Inc. 29.08.2025 CA9279521012 Visionary Copper and Gold Mines Inc. 01.09.2025 Tausch 1:1
CA03078N2095 Ameriwest Lithium Inc. 29.08.2025 CA0307471098 Ameriwest Lithium Inc. 01.09.2025 Tausch 1:1
