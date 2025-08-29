Bitcoin-Schock: Kleinanleger werfen BTC weg - Institutionen kassieren ab!

Während vor wenigen Jahren noch die Kleinanleger auf dem Krypto-Markt dominant waren, ist mittlerweile ein Paradigmenwechsel feststellbar. Erfahren Sie daher nun, was die On-Chain-Daten über Bitcoin und dessen Zukunft offenbaren.

Kleinanleger verkaufen ihre Bitcoins an die Institutionen

Betrachtet man einmal die Bitcoin-Flüsse, so wird klar, dass vor allem die Kleinanleger ihre BTC-Bestände in diesem Jahr veräußert haben. So wurden 3.196 BTC pro Tag von den Retail-Anlegern zu anderen Entitäten verschoben.

Bei diesen handelte es sich vor allem um die Fonds und ETFs, welche tägliche Zuflüsse in Höhe von 1.430 BTC verzeichnet haben. Auf dem zweiten Platz befinden sich bereits die Bitcoin-Treasury-Unternehmen mit 1.399 BTC pro Tag.

Etwas weniger bedeutend waren hingegen die konventionellen Unternehmen mit 356 BTC täglich und andere Gruppe mit 411 BTC, während es bei den Regierungen trotz der großen Ankündigungen und Maßnahmen der USA nur 39 BTC waren, die primär auf El Salvador zurückzuführen sind. Dennoch besteht hier weiterhin Luft.

https://twitter.com/gandreou007/status/1961368238182326437

Im Vergleich dazu beträgt die täglich geschürfte Bitcoin-Anzahl nur 450, welche sich zudem alle vier Jahre durch das Halving halbiert. Hinzu kommt eine Deflation von 14 BTC pro Tag, die etwa auf den Verlust der Zugangsschlüssel zurückzuführen ist.

Zudem akkumulieren die Unternehmen die Bitcoins viermal so schnell, wie die Miner sie schürfen. Dies macht sich auch bei dem BTC-Börsenbestand bemerkbar, welcher sich von 3,4 Mio. BTC im Januar 2023 auf mittlerweile 2,5 Mio. BTC um 26,47 % verringert hat und seit Trumps zweiter Amtszeit steil fällt.

Das bedeutet diese Entwicklung für den Krypto-Markt

Während in der traditionellen Finanzwelt vor allem die Institutionen gegenüber den Kleinanlegern unfaire Vorteile hatten, wie etwa frühzeitige Investmentmöglichkeiten in Start-ups, und somit die Retail-Investoren als Exit-Liquidität benutzt wurden, stellt sich die Lage für Bitcoin anders dar.

Denn diesen haben zu Beginn vor allem die Kleinanleger erworben, als es sich noch um eine Randerscheinung gehandelt hat. Daher findet nun auch eine schrittweise Verlagerung von den Einzelanlegern zu den Institutionen statt. Darüber hinaus werden ihre Käufe von zahlreichen weiteren Faktoren geprägt.

So versprechen sich die Institutionen eine geringere Korrelation zu den anderen Assets und einen sicheren Hafen, welcher basierend auf seiner historischen Kursentwicklung die Rendite bedeutend steigern kann. Zudem ist bisher erst ein kleiner Anteil der Unternehmen investiert, sodass in der nächsten Zeit mit weiteren Käufen zu rechnen ist.

https://twitter.com/cryptopsymon/status/1950280302053539890

Allerdings offenbaren die Daten auch, dass die Kleinanleger jetzt von der Korrektur stärker verängstigt werden könnten, als dies bei den tendenziell längerfristig orientierten Institutionen der Fall ist. Diese nutzen im Gegensatz zu ihnen die Korrekturphasen eher, um Bitcoin zu einem günstigeren Zeitpunkt nachzukaufen.

Außerdem zeigt es, dass das smart money tendenziell mit weiteren Kursanstiegen rechnet. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie vielleicht von der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung erfahren haben, die voraussichtlich noch in diesem Jahr ihr Mainnet starten und somit für eine höhere Bitcoin-Nachfrage sorgen wird.

Schnellste Bitcoin-Skalierungslösung positioniert sich als Gamechanger

Einen weiteren Katalysator für die Rally in diesem Jahr sehen immer mehr in der schnellsten Bitcoin-Skalierungsebene Bitcoin Hyper. Denn diese steigert die Nützlichkeit von BTC, womit er nicht nur passiv als Wertspeicher verwahrt werden muss. Stattdessen ist eine aktive Nutzung in dApps und mehr möglich, um etwa zusätzliche DeFi-Renditen zu erhalten.

Mithilfe der Solana Virtual Machine können mit der direkt auf Bitcoin aufbauenden Layer-2 vergleichbare Eigenschaften wie mit Solana selbst erreicht werden. Diese Chain zeichnets sich durch über 1 Mio. Transaktionen pro Sekunde, eine Latenz von unter 100 ms und Gebühren von weniger als 1 Cent aus. All dies gestaltet die Nutzung von Bitcoin wesentlich attraktiver.

Ebenso profitieren von diesen Eigenschaften die Blockchain-Entwickler, da sie in der Skalierungsebene ihre eigenen Anwendungen hochladen können. In diesem Zusammenhang gibt es auch Förderprogramme wie spezielle Tools und Entwicklerzuschüsse, um die Adoption und Nachfrage zu beflügeln sowie das Angebot zu diversifizieren.

Krypto-Experten wie Charles Hoskinson erwarten, dass sich Bitcoin aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung als führende dezentrale Infrastruktur auch in anderen Kryptosektoren durchsetzen wird. Bitcoin Hyper positioniert sich dabei als das Puzzleteil, welches genau dies möglich macht und könnte wegen der Nutzung für Gebühren überdurchschnittlich profitieren.

Ähnliches dachten sich vermutlich die Kryptoinvestoren, die über den Presale eifrig HYPER-Coins für umgerechnet 12,72 Mio. USD gekauft haben. Innerhalb der nächsten 40 Stunden stehen sie noch für den aktuellen Preis von 0,012825 USD zur Verfügung. Mit dem Abschluss der Vorverkaufsrunde findet eine weitere Preiserhöhung statt, sodass Schnelligkeit belohnt wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.