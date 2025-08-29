EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet



29.08.2025 / 17:21 CET/CEST

CPI Europe AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien, Österreich FN 114425y HG Wien UID: ATU 37681807 DVR 0607274 Ad hoc-Mitteilung Wien, 29. August 2025 CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet Im Einklang mit der am 14. August 2025 angekündigten neuen Strategie hat CPI Europe AG heute mit der Czech Property Investments, a.s., einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group S.A., eine nicht-bindende Absichtserklärung (LOI) bezüglich des Erwerbs eines Wohnimmobilien-Portfolios in Tschechien unterzeichnet. Das als CPI BYTY bekannte Portfolio besteht aus knapp 12.000 Wohnungen, die sich hauptsächlich in Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava und Prag befinden. Der Portfoliowert betrug zum 30. Juni 2025 €891,6 Millionen und die im Jahr 2024 erzielten Bruttomieteinnahmen lagen bei €38 Millionen.





Die Transaktion unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung und anderen üblichen Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius Investor Relations and Corporate Communications T +43 (0)1 88 090 2291 M +43 (0)699 1685 7291

communications@cpi-europe.com investor.relations@cpi-europe.com Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com



