EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Ad hoc-Mitteilung
Wien, 29. August 2025
CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet
Im Einklang mit der am 14. August 2025 angekündigten neuen Strategie hat CPI Europe AG heute mit der Czech Property Investments, a.s., einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group S.A., eine nicht-bindende Absichtserklärung (LOI) bezüglich des Erwerbs eines Wohnimmobilien-Portfolios in Tschechien unterzeichnet.
Das als CPI BYTY bekannte Portfolio besteht aus knapp 12.000 Wohnungen, die sich hauptsächlich in Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava und Prag befinden. Der Portfoliowert betrug zum 30. Juni 2025 €891,6 Millionen und die im Jahr 2024 erzielten Bruttomieteinnahmen lagen bei €38 Millionen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations and Corporate Communications
Simone Korbelius
Investor Relations and Corporate Communications
T +43 (0)1 88 090 2291
M +43 (0)699 1685 7291
investor.relations@cpi-europe.com
Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com
Ende der Insiderinformation
29.08.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090 - 2291
|Fax:
|+43 1 88090 - 8291
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2190938
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2190938 29.08.2025 CET/CEST