DOW JONES--Die Europäische Kommission verzeichnet eine starke Nachfrage ihrer Mitgliedsstaaten nach günstigen Kredite für Verteidigungsausgaben. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Riga sagte, haben 19 der 27-Mitgliedsstaaten Mittel aus dem neuen gemeinsamen Beschaffungsinstrument SAFE ("Security Action for Europe") angefragt. Das Kreditprogramm habe ein Volumen von 150 Milliarden Euro, das damit voll ausgeschöpft werde. Viele Mitgliedstaaten hätten angekündigt, diese Mittel auch zur Unterstützung der Ukraine einzusetzen. "Das ist also ein echter europäischer Erfolg", so von der Leyen.

Das Programm ist Teil des europäischen Wiederbewaffnungsplans ("Re-arm Europe") der Brüsseler Kommission, der für Verteidigungsausgaben in Europa Finanzmittel von knapp 800 Milliarden mobilisieren soll.

August 29, 2025 11:13 ET (15:13 GMT)

