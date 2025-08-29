© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESSHistorische Muster zeigen: Bricht die Ether-Rallye gegenüber Bitcoin ein, folgt oft ein harter Rückschlag an der Wall Street.Der Aufwärtstrend des S&P 500 könnte ins Wanken geraten, sollte die Outperformance von Ether gegenüber Bitcoin an Dynamik verlieren. Tom Essaye, Gründer von Sevens Report Research, warnt, dass der Index in diesem Fall einem Rückgang von 10 bis 20 Prozent ausgesetzt sein könnte. Historisch habe sich gezeigt, dass ein stark steigendes Verhältnis von Ether zu Bitcoin mit raschen, aber kurzlebigen Aktienrallyes zusammenfiel, die häufig an Markt-Höchstständen endeten. "In den letzten zehn Jahren sind die Aktienkurse jedes Mal, wenn wir einen so robusten und ausgeprägten …Den vollständigen Artikel lesen ...
