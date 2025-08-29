Die Aktie von Ford steht derzeit bei 10,05 EUR. Während der US-Autobauer mit seiner Elektrosparte eigentlich Fahrt aufnehmen wollte, wird das Unternehmen von einer massiven Rückrufwelle und Stellenstreichungen überschattet. Anleger fragen sich, ob Ford den strategischen Spagat zwischen Tradition und Zukunft noch schafft.Rückrufserie sorgt für Vertrauensverlust Ford steht im Jahr 2025 im Mittelpunkt einer beispiellosen Rückrufwelle. Allein im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de