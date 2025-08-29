In nur vier Monaten wird Oulu zusammen mit seinen 39 Partnerkommunen im Norden Finnlands als Kulturhauptstadt Europas 2026 im Mittelpunkt stehen.

Das vollständige Programm wird am Donnerstag, 4. September 2025, offiziell in Oulu vorgestellt und in ganz Europa live übertragen.

Hunderte Partner arbeiten daran, Nordfinnland zu einem neuen kulturellen Zentrum zu machen. Das Programm bietet für jeden etwas: Großausstellungen, Festivals verschiedener Genres, Weltpremieren, darstellende Künste, Dorffeste, dauerhafte Kunstwerke, Sportveranstaltungen und Community-Events in einer weiträumigen Region mit 40 Kommunen.

"2026 wird ein transformatives Jahr sein für unsere Stadt, für Nordfinnland und für Europa. Wir laden alle dazu ein, neue Geschichten zu erleben, Begegnungen zu ermöglichen und Erfahrungen zu sammeln, die von unserer einzigartigen nördlichen Kultur geprägt sind", so Piia Rantala-Korhonen, CEO bei Oulu2026

Über Oulu2026

Oulu, Finnlands nördliche Hauptstadt mit 200.000 Einwohnern, wird 2026 zusammen mit 39 Partnerkommunen den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen. Das Programm Oulu2026 widmet sich dem Thema "kultureller Klimawandel" und strebt eine nachhaltige Bereicherung des Kulturlebens ab, indem es Menschen durch herausragende Erlebnisse, Kreativität und neue Denkweisen miteinander verbindet.

Informationen zum Livestream

Präsentation des Programms: Donnerstag, 4. September 2025

Donnerstag, 4. September 2025 Uhrzeit: 11.00 Uhr EET 9.00 Uhr MEZ

11.00 Uhr EET 9.00 Uhr MEZ Link zum Livestream: https://oulu2026.eu/en/programme-launch/

Alle Menschen in ganz Europa sind herzlich dazu eingeladen, den Stream mit zu verfolgen und die Geschichten, Künstler und Höhepunkte zu entdecken, die das Jahr der Kulturhauptstadt Oulu bestimmen werden.

Website von Oulu2026: https://oulu2026.eu/en/

