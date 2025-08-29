Die Kurse steigen, die Stimmung wirkt gelassen - doch genau das macht Stefan Riße nervös. Worauf Anleger jetzt achten sollten, erklärt der Experte im wO-TV-Interview.Der Kapitalmarktstratege von Acatis Investment erinnert im Gespräch daran, dass auch vor dem Crash von 1987 die Anlegerstimmung neutral war - und der Dow Jones trotzdem binnen eines Tages um 22 Prozent abstürzte. "Hohe Bewertungen, nachwirkend restriktive Geldpolitik und eine auffällige Euphorie unter Privatanlegern bilden heute einen gefährlichen Cocktail", so Riße. Besonders der Vergleich mit der Internetblase lässt aufhorchen: Das vielbeachtete Shiller-KGV liegt knapp unter den Werten von 2000, aber bereits auf dem Niveau …Den vollständigen Artikel lesen ...
