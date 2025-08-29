So werden Kryptowährungen mittlerweile richtig bewertet

In der Krypto-Community ist heute auf X eine Diskussion zu dem Thema ausgebrochen, wie Kryptowährungen richtig bewertet werden sollten. Dabei gab es einige spannende Einblicke in die Wandlung des Ansatzes und was heute von besonderer Relevanz ist. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

So werden Kryptowährungen richtig bewertet

Das in der Krypto-Community viel beachtete X-Profil von Andy (@ayyyeandy) hat heute geschrieben, dass die Blockchains und Apps nicht mehr basierend auf ihrem TVL (Total Value Locked) und somit den in ihnen verwahrten Assets bewertet werden. Stattdessen würde ihre Marktkapitalisierung nun von dem Umsatz bestimmt werden.

Schließlich wird das Kapital beim TVL nur in ihnen geparkt. Somit kann mit diesem keine Rechnung gezahlt werden. Wesentlich interessanter ist hingegen, wie viel Wert tatsächlich abgeschöpft wird. Dementsprechend würde die Nachhaltigkeit des Ökosystems über die bloßen Einlagen gestellt werden, was dem realen wirtschaftlichen Wert und Nutzen entspricht.

Jedoch gibt es auch einige andere Beispiele, welche diese Theorie widerlegen. So müssten StarkNet und Ripple in diesem Falle deutlich niedriger bewertet werden. Daher hat Simon Feldhusen angemerkt, dass die Coins ebenso auf ihren Erwartungen bewertet werden. Somit spielt er auf die Einpreisung von Unternehmensgewinnen in Aktienkursen an.

Andere sehen hingegen eher die aktive Nutzerbasis als den zentralen Bewertungsmaßstab an, während weitere in der ökonomischen Effizienz sowie den damit verbundenen technischen Faktoren eine der wichtigsten Metriken erkennen. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Krypto-Community vor allem den Umsatz als wichtig erachtet. Dennoch gibt es weiterhin Ausnahmen, welche die Regel bestätigen.

Diese Faktoren spielen bei der Bewertung einer Kryptowährung eine Rolle

Ähnlich wie bei Unternehmen gibt es nicht nur eine Kennzahl, welche bei der Bewertung entscheidend ist. Stattdessen ist es eher eine Vielzahl von Metriken, die Auskunft über die aktuelle wirtschaftliche Lage verschafft. Ähnlich ist es bei den Kryptowährungen, wobei natürlich auch fundamentale Entwicklungen eine wichtige Rolle spiele sowie Psychologie.

Wie auch bei den Aktien vor allem die Umsätze und das EBITDA von größerer Relevanz sind, trifft dies ebenso auf die Kryptowährungen in gewisser Weise zu. Außerdem gibt die Anzahl der Nutzer entscheidenden Anhaltspunkte über potenzielle Umsätze. In diesem Zusammenhang kann die Geschwindigkeit des Nutzerwachstums weitere Auskunft über die Entwicklung ermöglichen.

Natürlich sollten Investoren auch nicht die technologischen Aspekte außer Acht lassen. Schließlich könnte ein aktueller Marktführer wie bei der Schallplatte durch die CD oder diese durch die MP3s ersetzt werden. Daher sollten außerdem die Bandbreite, die Latenz, die Gebühren und die Skalierbarkeit ebenso wie die Sicherheit beachtet werden.

Von Relevanz sind auch das Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung, welche einer der wichtigsten Faktoren beim Vergleich der Bewertung von Kryptowährungen ist. Hinzu kommen Tokenomics, die den Wert der Coins verwässern, oder Partnerschaften, welche die Adoption und den Nutzen steigern können. Aber auch Makroökonomie und Geopolitik spielen eine Rolle wie auch die Charttechnik.

