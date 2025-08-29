Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.08.2025 18:27 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Kursverluste zum Wochenausklang

DJ XETRA-SCHLUSS/Kursverluste zum Wochenausklang

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit einem Minus ins Wochenende verabschiedet. Für den DAX ging es um 0,6 Prozent auf 23.902 Punkte nach unten. Neue Inflationsdaten aus EU-Ländern wie auch aus den USA bewegten kaum, zumal sie nah an den Erwartungen ausgefallen waren. Entsprechend bewegten sich die Erwartungen an Zinssenkungen in ruhigem Fahrwasser. Weiter wird allgemein davon ausgegangen, dass die US-Notenbank auf der kommenden Sitzung am 18. September den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird, während die Europäische Zentralbank ihren Leitzins am 11. September stabil halten dürfte.

Der Euro zog nach den Preisdaten aus den USA an, er kostete zuletzt 1,1697 Dollar. Am Anleihemarkt siegen die Renditen etwas, nachdem die Teuerung in Deutschland einen Tick über den Prognosen ausgefallen war. Wie bereits in den Vormonaten sei der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Deutschland im August höher ausgefallen als sie erwartet habe, sagte Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa der DWS. Während die Inflation in Frankreich, Italien und Spanien leicht unter den Erwartungen geblieben sei, seien die Preise in Deutschland um 2,2 Prozent gestiegen - nach 2,0 Prozent im Juli. Die deutsche Inflation sei damit deutlich hartnäckiger.

Gesucht waren Rüstungsaktien gesucht. Von der Vorstellung, dass es schon bald zu einer diplomatischen Lösung im Ukraine-Konflikt kommen könnte, haben sich die Anleger verabschiedet. Derweil verzeichnet die Europäische Kommission eine starke Nachfrage ihrer Mitgliedsstaaten nach günstigen Krediten für Verteidigungsausgaben, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Die Deutsche Bank rechnet bis ins erste Halbjahr 2026 mit andauernd starken Auftragseingängen bei Rheinmetall. Rheinmetall gewannen 3,2 Prozent und waren damit Tagessieger im DAX. Im MDAX ging es für Hensoldt um 3,4 und für Renk um 2,7 Prozent nach oben.

Klares DAX-Schlusslicht waren Infineon mit einem Abschlag von 3,7 Prozent, wobei Chipaktien europaweit verkauft wurden. Auf die Stimmung drückte, dass das US-Chipunternehmen Marvell Technology mit seinem Ausblick für Enttäuschung sorgte. Im TecDAX ging es für Aixtron um 2,6 Prozent abwärts und für Suss Microtec um 3,7 Prozent.

Schaeffler stiegen um 5,5 Prozent, nachdem die Citi-Analysten die Aktie auf "Buy" hochgestuft hatten. Schaeffler biete angesichts des Engagements im Verteidigungsbereich und des hauseigenen Start-ups für humanoide Roboter eine günstige Option auf einen Megatrend.

Thyssenkrupp zeigten sich wenig bewegt nach der Forderung, die EU solle den Zeitplan für die Reduzierung von CO2-Verschmutzungsrechten deutlich verlangsamen. 

INDEX         zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX         23.902,21 -0,6%   +20,7% 
DAX-Future     23.950,00 -0,6%   +18,7% 
XDAX        23.918,10 -0,6%   +21,3% 
MDAX        30.286,90 -0,2%   +18,6% 
TecDAX        3.703,58 -1,1%   +9,5% 
SDAX        16.843,67 -0,7%   +23,7% 
zuletzt          +/- Ticks 
Bund-Future      129,46  -21 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index  Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX      10     30   0 3.218,3  45,7    2.705,6      42,3 
MDAX     14     35   1  476,5  21,9     500,3      22,0 
TecDAX     7     23   0  731,7  13,8     614,7      13,4 
SDAX     18     48   4  103,4   9,1     162,4      14,9 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.