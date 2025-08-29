Wieland Arlt, Certified Financial Technician & Präsident der IFTA, des Weltverbandes der Charttechniker, im Gespräch mit mir über Verlustbegrenzung, Breakeven-Stops, Händlerpsychologie und Trading-Performance. Risikohinweis: Der Handel mit Wertpapieren und Finanzinstrumenten kann Ihr Kapital erheblichen Risiken aussetzen, unter Umständen auch über das eingesetzte Kapital hinaus. Trading ist nicht für jeden geeignet. Vergangene Performance ist keine Garantie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de