ZANDVOORT, Niederlande, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das multinationale Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, und die Formel 1 haben bekannt gegeben, dass die Stichting HandicapNL den ersten F1® Allwyn Global Community Award gewonnen hat und eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn erhält. Die Spende wird dazu verwendet, den positiven Einfluss des Gewinners zu fördern - indem Barrieren abgebaut und die Zugänglichkeit von Events verbessert werden. Von zusätzlichen Einrichtungen bis hin zum Angebot spezialisierter Informationen unterstützt die Stiftung das gesamte Event-Erlebnis - sie hilft den zwei Millionen Menschen mit Behinderungen in den Niederlanden und schafft eine integrativere Gesellschaft.



Der Preis würdigt die herausragenden Beiträge, die F1-bezogene Initiativen in ihrem Land für die Gesellschaft leisten. Im Vorfeld des Formel 1® Heineken Dutch Grand Prix stand die lokale niederländische Gemeinschaftsinitiative im internationalen Rampenlicht und überzeugte die Jury mit ihrer beeindruckenden Wirkung, die sie nicht nur in der Welt der Formel 1, sondern auch in der gesamten niederländischen Gesellschaft erzielt hat. In den nächsten 12 Monaten kann die Stichting HandicapNL dank dieser Spende mehr Events unterstützen, sodass mehr Menschen unabhängig von ihrer Behinderung von Anfang bis Ende daran teilnehmen können.

Der F1® Allwyn Global Community Award, der im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Formel 1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben und den Gemeinden, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben. Während der Saison 2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen, die in ihren Ländern einen positiven Einfluss haben - beispielsweise in den Bereichen Bildung, Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt. Die Gewinner erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn und die Möglichkeit, einen Formel-1-Grand-Prix zu besuchen.

Drei weitere Gewinner werden in dieser Saison bekannt gegeben, wobei lokale Initiativen an den Austragungsorten der Formel-1-Rennen in den USA (Austin und Las Vegas) und Mexiko ausgezeichnet werden.

Jan Karas, CEO von OPAP, Teil von Allwyn, und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, sagte:"Das Engagement von Stichting HandicapNL hier in den Niederlanden ist wirklich inspirierend. Bei Allwyn möchten wir möglichst vielen Menschen Spaß und Unterhaltung bieten - niemand sollte dabei auf physische Barrieren stoßen. Die Arbeit der Stichting HandicapNL verbessert nicht nur die Barrierefreiheit für F1-Fans, sondern liefert auch Erkenntnisse, die auf verschiedene Arten und Größenordnungen von Events außerhalb der F1-Umgebung angewendet werden können."

Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, dazu:"Der F1 Allwyn Global Community Award ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Formel 1 Partnerschaften nutzen kann, um echte Veränderungen in den Gemeinden zu bewirken, in denen sie Rennen veranstaltet. Diese einzigartige Zusammenarbeit hat eine globale Plattform geschaffen, um die fantastischen lokalen Initiativen zu würdigen, die sich über das Übliche hinaus engagieren, um wirklich etwas zu bewegen. Die Stichting HandicapNL hat dazu beigetragen, die Lebensumstände vieler Menschen in den Niederlanden zu verbessern, und der F1 Allwyn Global Community Award wird ihnen helfen, ihre wichtige Arbeit weiter auszubauen und Menschen im ganzen Land zu unterstützen."

F1® Jan Willem Koopman von Stichting HandicapNL, Gewinner des Allwyn Global Community Award, fügte hinzu: "Unser oberstes Ziel ist es, dass es für Menschen mit Behinderungen selbstverständlich wird, von Anfang bis Ende Zugang zu einem ganzen Festival oder einem Event zu haben und daran teilzunehmen. Es war fantastisch, mit der Formel 1 in Zandvoort zusammenzuarbeiten, um diese Strecke so zugänglich wie möglich zu machen, und dank dieser Auszeichnung können wir unsere Aktivitäten ausweiten. Die Spende von Allwyn ermöglicht es uns, vier weitere Events barrierefreier zu gestalten, sechs weitere Events mit Rat und Tat zu unterstützen und neue Partnerschaften mit gleichgesinnten Organisationen aufzubauen. Es wird auch langfristig nachhaltige Auswirkungen haben, indem es noch mehr Menschen die Teilnahme an Events ermöglicht, negative Vorurteile bekämpft und eine integrativere Gesellschaft schafft."

Der F1® Allwyn Global Community Award wird bei den folgenden Grand Prix im Jahr 2025 verliehen:

