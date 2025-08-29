Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.08.2025 19:33 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rekordhochs - Chipaktien sehr schwach

DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rekordhochs - Chipaktien sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Etwas deutlicher nach unten geht es am Freitagmittag mit den Aktienindizes an der Wall Street. Nach den jüngsten Rekordhochs gibt es eine erhöhte Bereitschaft, Gewinne mitzunehmen; auch weil man es mit einem verlängerten Wochenende zu tun hat und erst am Dienstag wieder auf neue Ereignisse reagieren kann. Am Montag ruht der US-Aktienhandel wegen des Feiertags "Labor Day".

Der Dow-Jones-Index gibt um 0,3 Prozent nach auf 45.500 Punkte. Der breitere S&P-500-Index kommt um 0,7 Prozent zurück, die Nasdaq-Indizes verlieren bis zu 1,2 Prozent.

Keine neuen Erkenntnisse haben neue Preisdaten aus den USA geliefert. Der PCE-Preisindex der privaten Ausgaben stieg im Juli im Jahresvergleich wie erwartet um 2,6 Prozent, in der Kernrate um 2,9 Prozent. Das liegt zwar über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent, an der Erwartung einer Zinssenkung im September ändert dies zunächst aber nichts. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird weiter bei etwa 87 Prozent gesehen. Notenbankchef Powell hatte zuletzt den Fokus mehr auf den Arbeitsmarkt als auf die Inflation gelegt.

Derweil sind die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten auf 4,8 Prozent von 4,5 Prozent gestiegen, wie aus den Verbrauchervertrauensdaten der Uni Michigan hervorgeht. Dagegen spricht wiederum ein sehr schwach ausgefallener Chicagoer Einkaufsmanagerindex für eine Zinssenkung.

Im Blick haben die Akteure den Machtkampf zwischen dem auf Zinssenkungen drängenden US-Präsidenten Trump und der US-Notenbank. Im Tagesverlauf wird ein Gericht in Washington über die Annahme der Klage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gegen ihre Entlassung durch den Präsidenten entscheiden. Sollte das Gericht gegen Cook entscheiden, könnte das die Zinssenkungserwartung anheizen.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach den Preisdaten etwas an, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Der Dollar fällt mit der intakten Zinssenkungsspekulation zurück. Der Euro steigt auf rund 1,17 Dollar. Die Ölpreise geben um knapp 1 Prozent nach, der Goldpreis zieht um 0,9 Prozent an.

Marvell unter Druck

Am Aktienmarkt brechen Marvell Technology um 16,2 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick. Im Sog fallen Nvidia um 3,3 und AMD um 3,2 Prozent.

Das Softwareunternehmen Autodesk überzeugte dagegen mit Zahlen und Ausblick, die Aktie zieht um 8,1 Prozent an. Auch Dell hat seine Jahresziele erhöht. Allerdings liegt der Ausblick des Computerbauers für das laufende Quartal unter den Erwartungen. Das drückt den Kurs um 8,0 Prozent.

Affirm Holdings machen einen Satz um 10,9 Prozent. Das Finanztechnologieunternehmen schrieb im Berichtsquartal schwarze Zahlen und steigerte den Umsatz um ein Drittel.

Celsius Holdings profitieren davon, dass PepsiCo seine Beteiligung an dem Hersteller von Energydrinks im Rahmen einer Vereinbarung zur Ausweitung der strategischen Partnerschaft ausgebaut hat. Der Kurs legt um 4,2 Prozent zu. PepsiCo verteuern sich um 0,9 Prozent.

Der Bekleidungskonzern Gap und der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnen mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Gap verteuern sich dennoch um 2,4 Prozent, wohingegen die sehr zyklischen Caterpillar nach dem schwachen Index aus Chicago 4,4 Prozent einbüßen.

Für das Papier des Cybersicherheitsunternehmens SentinelOne geht es nach starken Zahlen um gut 5 Prozent nach oben. Ambarella schießen um 20,1 Prozent in die Höhe. Das Chipdesign-Unternehmen hat nach unerwartet starken Zahlen den Ausblick erhöht. Petco Health & Wellness machen einen Satz um 22,1 Prozent - auch der Einzelhändler für Tierprodukte überzeugte auf ganzer Linie. 

INDEX      zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA      45.499,67    -0,3%   -137,23    +7,3% 
S&P-500     6.459,35    -0,7%   -42,51   +10,5% 
NASDAQ Comp  21.464,84    -1,1%   -240,32   +12,4% 
NASDAQ 100   23.423,06    -1,2%   -280,39   +12,8% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00  Do, 18:01  % YTD 
EUR/USD      1,1697    +0,2%   1,1679   1,1673 +12,8% 
EUR/JPY      171,86    +0,1%   171,63   171,58  +5,3% 
EUR/CHF      0,9357    -0,0%   0,9362   0,9360  -0,3% 
EUR/GBP      0,8663    +0,2%   0,8644   0,8638  +4,5% 
USD/JPY      146,93    -0,0%   146,95   146,99  -6,6% 
GBP/USD      1,3503    -0,1%   1,3510   1,3514  +8,0% 
USD/CNY      7,0900    +0,1%   7,0841   7,0872  -1,7% 
USD/CNH      7,1220    +0,0%   7,1201   7,1213  -2,9% 
AUS/USD      0,6545    +0,2%   0,6529   0,6530  +5,5% 
Bitcoin/USD  108.730,40    -3,0% 112.050,30 112.673,10 +18,4% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     64,10    64,60    -0,8%    -0,50 -10,1% 
Brent/ICE     68,14    68,62    -0,7%    -0,48  -9,6% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold      3.447,10   3.414,28    +1,0%    32,82 +30,3% 
Silber       39,81    39,08    +1,9%    0,73 +35,3% 
Platin     1.161,74   1.167,49    -0,5%    -5,75 +33,3% 
Kupfer       4,51     4,46    +1,0%    0,05  +9,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.