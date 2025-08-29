Der amerikanische CAD-Software-Entwickler Autodesk hat mit überraschend starken Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 die Analysten überrascht. Nachdem das Unternehmen auch noch seine Prognosen anhob, ist die Aktie kaum zu bremsen und setzt sich am Freitag an die Spitze des ansonsten flauen Nasdaq 100. Autodesk bietet Software an, mit der Benutzer Gebäude, Infrastruktur und Produkte anhand datenreicher 3D-Modelle anstelle traditioneller Blaupausen entwerfen können. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
