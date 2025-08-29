© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian OhdeDer US-Schuldenberg wächst immer weiter und Washington sucht verzweifelt Käufer für seine Staatsanleihen. Die jüngste Lösung könnte sich als Milchmädchenrechnung erweisen - zulasten der Banken und der Realwirtschaft.Die USA sitzen auf einem gigantischen Schuldenberg von mehr als 37 Billionen US-Dollar, und das Finanzministerium sucht händeringend nach Möglichkeiten, die Nachfrage nach seinen Staatspapieren anzukurbeln. Präsident Donald Trump sieht die Lösung in Stablecoins - digitalen Token, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Die Rechnung könnte nach hinten losgehen. Seit dem Inkrafttreten des so genannten "GENIUS Act" müssen Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle ihre Coins mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE