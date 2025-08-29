© Foto: adobe.stock.comChinas Gasimporte aus Russland steigen, während der Bau der zweiten Pipeline ins Stocken geraten ist. Gazprom könnte 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr verdienen.China will mehr russisches Gas über die bestehende Pipeline Power of Siberia 1 beziehen, während die Verhandlungen über den Bau einer zweiten Leitung ins Stocken geraten sind. Damit bremst Peking Moskaus Versuch, nach dem Verlust des europäischen Marktes neue Absatzwege zu erschließen. Das berichteten zwei Brancheninsider gegenüber Reuters. Russland sucht Absatz in Asien Russland ist seit dem Angriff auf die Ukraine und den westlichen Sanktionen verstärkt auf den asiatischen Energiemarkt angewiesen. Über ein halbes Jahrhundert lang …Den vollständigen Artikel lesen ...
