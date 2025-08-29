LONDON, Ontario, Aug. 29, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seinen geprüften Jahresabschluss für das am 31. Mai 2025 beendete Geschäftsjahr vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Ofer Vicus, CEO von Aduro, erklärte: "Das Geschäftsjahr 2025 war eine Phase, in der wir unsere strategischen Prioritäten in bedeutendem Maße umgesetzt haben. Insbesondere haben wir den Bau unserer Pilotanlage in Zusammenarbeit mit Zeton vorangetrieben, wobei die Inbetriebnahme voraussichtlich im September 2025 beginnen wird. Darüber hinaus haben wir unsere Tests mit Einsatzmaterialien erweitert und erste Untersuchungen zu Kunstrasen durchgeführt. Dies hat die Aufmerksamkeit mehrerer Interessenten erregt und zeigt, dass chemischen Recyclinglösungen in diesem Bereich immer mehr Beachtung geschenkt wird. Und wir haben unser Kundenbindungsprogramm vertieft, die Beziehungen zu führenden Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoff- und Energiebranche gestärkt und unsere Branchenpräsenz durch den Beitritt zu Kooperationsverbänden ausgebaut. Diese Initiativen versetzen Aduro in die Lage, die Skalierbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") zu demonstrieren und wertvolle Daten zu generieren, die für die Bewertung ihrer Leistung bei verschiedenen Ausgangsstoffen erforderlich sind."

Mena Beshay, CFO von Aduro, fügte hinzu: "Wir haben während des gesamten Geschäftsjahres finanzielle Disziplin gewahrt und gleichzeitig erhebliche Investitionen in unsere Pilotanlage unterstützt. Die im Juni abgeschlossene Eigenkapitalfinanzierung wurde effizient durchgeführt und stellt uns bedeutende zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um unser Scale-up-Programm voranzutreiben. Aduro befindet sich weiterhin in einer soliden finanziellen Lage, gestützt durch eine starke Bilanz und die anhaltende Unterstützung durch seine Partner. Wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen, wenn wir in das Geschäftsjahr 2026 starten."

Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2025 - Finanzielle Highlights (Dreimonatszeitraum endend am 31. Mai 2025)

Im vierten Quartal 2025 wurde ein Quartalsumsatz von 74.670 CAD erzielt, was einem Rückgang von 27 % gegenüber dem Umsatz von 102.250 CAD im vierten Quartal 2024 entspricht.

Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3.716.774 CAD, verglichen mit 1.792.219 CAD im vierten Quartal 2024.

Geschäftsjahr 2025 - Finanzielle Highlights (zwölf Monate bis zum 31. Mai 2025)

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 231.212 CAD, was einem Netto-Rückgang von 31 % gegenüber 337.516 CAD im Geschäftsjahr 2024 entspricht. Die derzeitigen Einnahmen des Unternehmens werden durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Customer Engagement Programs (CEP) zur Bewertung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

Der Betriebsverlust belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 12.145.790 CAD, verglichen mit 7.436.861 CAD im Geschäftsjahr 2024. Dies war in erster Linie auf verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Aktivitäten zum Ausbau der Technologie, die Einstellung neuer Mitarbeiter, einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung sowie Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit unserer Notierung an der Nasdaq im November 2024 zurückzuführen.

Zum 31. Mai 2025 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 5,1 Millionen CAD, verglichen mit 3,6 Millionen CAD im Jahr 2024, was einem Anstieg von 1,5 Millionen CAD entspricht. Dies war in erster Linie auf erhöhte Investitionen in Forschungsgeräte und Laboreinrichtungen zurückzuführen, um unser derzeitiges Wachstumstempo zu unterstützen, sowie auf laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der Pilotanlage des Unternehmens.

Das Unternehmen verfügte zum 31. Mai 2025 über eine solide Liquiditätsposition in Höhe von 6,96 Millionen CAD, verglichen mit 2,8 Millionen CAD im Jahr 2024.

Nach dem 31. Mai 2025 hat Aduro Bruttoerlöse von etwa 9,2 Millionen US-Dollar aus einer öffentlichen Aktienemission in den USA sowie rund 0,8 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von Optionen und Optionsscheinen erzielt und damit seine Bilanz weiter gestärkt.





Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen (für die am 31. Mai endenden Geschäftsjahre)

(CAD) Geschäftsjahr 2025

(Ende: 31. Mai 2025) Geschäftsjahr 2024

(Ende: 31. Mai 2024) Veränderung in % Erlöse 231.212 CAD 337.516 CAD -31 % Betriebsverlust 12.145.790 CAD 7.436.861 CAD 63 % Sachanlagen 4.109.459 CAD 3.128.632 CAD 31 % Liquidität (zum Jahresende) 6.957.846 CAD 2.814.576 CAD 147 %

Viertes Quartal 2025 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse

Absichtserklärung mit NexGen Polymers

Aduro hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit NexGen unterzeichnet, welche die Rahmenbedingungen für eine künftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab festlegt. Der Vertrag umreißt potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit, darunter die Sicherung einer Versorgung mit repräsentativen Einsatzstoffen, die Bewertung potenzieller Standortoptionen und die Festlegung des Anlagenbetriebs mit dem Ziel, die Datengenerierung zu optimieren, um die zukünftige Entwicklung konfigurierbarer kommerzieller Lösungen zu unterstützen.

NexGen Polymers verfügt über umfassende Erfahrung in der Polymerverarbeitung und im Materialmanagement und ist damit ein wertvoller Partner für die Bewertung der realen Anforderungen bei der Skalierung von HCT. Durch die Schaffung eines formellen Rahmens mittels dieser Absichtserklärung können Aduro und NexGen ihre Bemühungen zur Bewertung der Machbarkeit auf strukturierte Weise aufeinander abstimmen und sicherstellen, dass technische Erkenntnisse durch marktbasierte Überlegungen gestützt werden. Dieser Vertrag unterstreicht den kooperativen Ansatz von Aduro bei der Kommerzialisierung - die Zusammenarbeit mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoffindustrie.

Beauftragung von Siemens Canada

Das Unternehmen gab eine strategische Zusammenarbeit mit Siemens Canada bekannt. Siemens wird fortschrittliche Steuerungssysteme, Automatisierungslösungen und Ingenieurdienstleistungen für die NGP-Pilotanlage liefern.

Die Kooperation soll sicherstellen, dass die Pilotanlage von Anfang an über robuste Automatisierungs-, Datenerfassungs- und Prozesssicherheitsfunktionen verfügt. Durch die Zusammenarbeit mit Siemens erhält Aduro Zugang zu bewährten industriellen Systemen und Fachwissen, die zum zuverlässigen Betrieb der Pilotanlage und zur Generierung hochwertiger technischer Daten beitragen werden. Diese Kooperation spiegelt den Ansatz von Aduro wider, Partnerschaften mit etablierten Marktführern in ihren jeweiligen Bereichen einzugehen, um die Effektivität seiner Scale-up-Aktivitäten zu steigern.

Absichtserklärung mit Cleanfarms Inc.

Aduro unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit Cleanfarms Inc., einer kanadischen Organisation für Herstellerverantwortung (PRO), die sich auf das Management landwirtschaftlicher Abfälle spezialisiert hat, über die Bewertung von landwirtschaftlichen Kunststoffen, die mit herkömmlichen Mitteln nur schwer zu recyceln sind. Cleanfarms betreibt nationale Rückgewinnungsprogramme, die von mehr als 200 Mitgliedsunternehmen und einem Netzwerk von über 2.000 Sammelstellen unterstützt werden. Damit befindet sich das Unternehmen in einer einzigartigen Position, um repräsentative Materialströme für Testzwecke bereitzustellen.

Die Zusammenarbeit legt ein mehrstufiges Programm fest, um die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Einsatzes von HCT bei Kunststoffen wie Silofolie, Ballenwickelfolie, Getreidesäcken und Bindegarn zu untersuchen - Materialien, die in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielen, aber aufgrund begrenzter Verwertungsoptionen häufig auf Deponien entsorgt oder zwischengelagert werden. Im Rahmen dieser Initiative werden Aduro und Cleanfarms Daten zu realen Einsatzstoffen generieren, die Aufschluss über die potenzielle Rolle von HCT bei der Verwertung landwirtschaftlicher Kunststoffe geben werden.

Beauftragung von Delphi mit der Lebenszyklusanalyse von HCT

Das Unternehmen beauftragte Delphi, eine führende kanadische Nachhaltigkeitsberatung, mit der Durchführung einer Lebenszyklusanalyse ("LCA") für sein HCT-Verfahren zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen. Ziel der Studie ist es, das Umweltprofil von HCT unabhängig zu untersuchen und Auswirkungen wie Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Ressourceneffizienz im Vergleich zu etablierten Recyclingverfahren zu bewerten.

Die Ökobilanz liefert Daten, die Kunden, Aufsichtsbehörden und Stakeholder bei der Bewertung möglicher Lösungen für schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle unterstützen können. Durch die Beauftragung einer unabhängigen Bewertung stellt Aduro sicher, dass künftige Diskussionen über HCT auf transparenten, von Dritten durchgeführten Analysen basieren.

Bau der NGP-Pilotanlage

Im vierten Geschäftsquartal hat Aduro gemeinsam mit Zeton den Bau der NGP-Pilotanlage vorangetrieben. Die Vorbereitungsarbeiten am Standort, einschließlich der Aufrüstung von Klima- und Elektroanlagen, der Anpassung der Labore und der Erweiterung der Büroräume, wurden abgeschlossen. Die Betriebsdokumentation und Schulungsunterlagen befinden sich derzeit in der Erstellung. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen und bestätigte deren Leistungsfähigkeit vor der Auslieferung. In der Produktionsstätte von Zeton wurde die Montage der modularen Skids mit der Aufstellung der Ausrüstung, der Rohrleitungsverlegung und der Installation der Instrumentierung fortgeführt, während Siemens die Lieferung und Integration kritischer Automatisierungs- und Elektrokomponenten begann.

Die Inbetriebnahme ist für September 2025 geplant, beginnend mit den Systemen zur Materialaufbereitung und den Reaktoren, gefolgt vom Produktaufbereitungssystem im Oktober 2025. Das mehrstufige Programm umfasst Vorinbetriebnahme, Kaltinbetriebnahme, schrittweise Integration, Testläufe und erste Betriebskampagnen, die unter Unterstützung des Lieferanten durchgeführt werden, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

Stärkung der Kapitalbasis durch erfolgreiche börsliche Platzierung in den USA

Im Juni 2025 schloss Aduro eine erfolgreiche Emission in den USA ab, bei der durch den Verkauf von 1.090.048 Stammaktien zusammen mit begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von 545.024 Stammaktien insgesamt rund 9,2 Mio. US-Dollar an Bruttoerlösen erzielt wurden. Der kombinierte Angebotspreis pro Stammaktie und begleitendem halben Optionsschein betrug 8,44 US-Dollar. Jeder ganze Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar pro Aktie, ist sofort ausübbar und verfällt drei Jahre nach dem Ausgabedatum. Neben der Stärkung der Bilanz bieten die Erlöse zusätzliche Ressourcen für die laufende Forschung und Entwicklung sowie für die Weiterentwicklung der Skalierungs- und Kommerzialisierungsprogramme von Aduro.

Erweiterung der Führungsriege

Im Juli 2025 ernannte Aduro Herrn David Weizenbach, P.Eng., zum Chief Operating Officer. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Technik und Technologieintegration, darunter in leitenden Positionen bei NOVA Chemicals, verfügt Herr Weizenbach über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Prozessautomatisierung, Sicherheit und Umsetzung von Investitionsprojekten.

Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Aduro den Übergang von der Forschung und Entwicklung zur Umsetzung im Pilotmaßstab vollzieht. Die NGP-Pilotanlage tritt in die Inbetriebnahmephase ein, die eine disziplinierte Betriebsleitung, die Integration von Automatisierungs- und Steuerungssystemen sowie die Einrichtung von Sicherheits- und Schulungsprotokollen erfordert. Nachdem Herr Weizenbach Aduro in den unmittelbar vorangegangenen sechs Monaten in beratender Funktion unterstützt hatte, war er bereits mit der Unternehmenskultur und dem technischen Ansatz vertraut, was eine nahtlose Kontinuität bei der offiziellen Übernahme der COO-Position gewährleistet. Seine Führungsqualitäten stärken die operative Kapazität von Aduro in einer entscheidenden Phase und bieten die erforderliche Leitung und Erfahrung, um die Inbetriebnahme zu begleiten und die anschließende Skalierung vorzubereiten.

Engagement in der Branche

Im Juli 2025 wurde Aduro Mitglied der Plastics Industry Association (PLASTICS) und der Polystyrene Recycling Alliance (PSRA), einer Initiative von PLASTICS, die sich für die Förderung der Polystyrolverwertung einsetzt. Durch die Mitgliedschaft in diesen Organisationen ist Aduro Teil eines breiten Netzwerks aus Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen, Verarbeitern und Markeninhabern, die Recyclingstandards, den Infrastrukturausbau und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Die Teilnahme an der PSRA bietet Aduro ein Forum, um gemeinsam an den technischen und marktbezogenen Herausforderungen von Polystyrol zu arbeiten - einem der am schwersten zu recycelnden Kunststoffe aufgrund begrenzter Sammelinfrastrukturen und niedriger Rücklaufquoten. Die frühen Arbeiten von Aduro zur Umwandlung von Polystyrol in gezielte Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukte mithilfe der Hydrochemolytic-Technologie stehen im Einklang mit den Zielen der Allianz, Innovationen zu fördern und tragfähige Endmärkte zu entwickeln. Diese Arbeit baut auf der zuvor veröffentlichten Patentanmeldungdes Unternehmens auf, die die Herstellung von BTX (Benzol, Toluol, Xylol) aus Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen betrifft, und unterstreicht erneut die Anwendbarkeit von HCT bei der Rückgewinnung von Polystyrol.

Innovation bei Einsatzstoffen - Tests mit Kunstrasen

Im Juli 2025 gab Aduro den Abschluss von Tests mit Kunstrasenabfällen bekannt, die häufig in Sportstadien und im Landschaftsbau anfallen. Dabei wurde die Hydrochemolytic-Technologie mit vielversprechenden Ergebnissen eingesetzt. Kunstrasen bildet einen komplexen Abfallstrom, zusammengesetzt aus verschiedenen Materialien, die sich in der Regel nur schwer recyceln lassen. Die Tests konzentrierten sich auf die Polyolefin-Komponenten, wobei HCT die Fähigkeit unter Beweis stellte, diese Fraktionen unter kontrollierten Bedingungen in kurzkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Dies wurde ohne umfangreiche Vorbehandlung erreicht, da der Prozess Toleranz gegenüber den in alten Rasensystemen typischerweise vorhandenen gemischten Materialien und Verunreinigungen zeigte. Im Rahmen dieser Initiative erhielt das Unternehmen Kunstrasenproben von einem globalen Branchenakteur zur Bewertung. Mehrere andere Parteien haben Interesse an den Ergebnissen bekundet, was die wachsende Nachfrage nach chemischen Recyclingoptionen in diesem Segment unterstreicht.

Obwohl sich das Projekt noch in der Erkundungsphase befindet, zeigen die Ergebnisse einen potenziellen Anwendungsbereich auf, der das Interesse externer Parteien geweckt hat und den Bedarf an innovativen Ansätzen für Kunstrasen- und Verbundabfälle widerspiegelt.

Eine ausführlichere Erläuterung der Ergebnisse von Aduro für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 finden Sie im geprüften Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Mai 2025 beendete Geschäftsjahr sowie in der Managementdiskussion und -analyse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Mai 2025, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

