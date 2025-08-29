Während der breite US-Aktienmarkt am Freitag schwächelt, können viele konsumorientierte Werte zulegen. Getränke-Riese PepsiCo bringt zudem fundamentale News. Der Konzern erhöht seine Beteiligung an einem großen Energy-Drink-Hersteller, schmeißt viele Softdrinks aus den Regalen und bringt eine neue Cola mit Gesundheits-Effekt. Die Aktie gewinnt. Energy-Drinks werden insbesondere bei jungen Konsumenten immer beliebter. Kalorienarme, mit Vitaminen angereicherte Alternativen zu herkömmlichen zuckerhaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
