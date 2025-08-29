Peking (ots/PRNewswire) -Anlässlich des Qixi-Festes, das oft als chinesischer Valentinstag bezeichnet wird, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem die tiefen Werte von Präsident Xi Jinping in Bezug auf Familie und Vaterland hervorgehoben wurden. Der Artikel unterstreicht Xis Überzeugung, dass nur dann, wenn Millionen von Haushalten Wohlstand genießen, auch die Nation wirklich prosperieren kann.In den Bücherregalen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping stehen Fotos von ihm und seiner Frau Peng Liyuan prominent zur Schau, die die weichere Seite des chinesischen Staatschefs widerspiegeln. Obwohl ihre Arbeit sie oft voneinander trennte, verband Xi und Peng stets ein tiefes gegenseitiges Verständnis und eine große Fürsorge füreinander."Lösen Sie echte Verbindungen nicht aufgrund von Entfernung, verlieren Sie echte Gefühle nicht inmitten eines hektischen Lebens aus den Augen und übersehen Sie Ihre grundlegenden Emotionen nicht inmitten der Hektik", sagte Xi bei einer Rede anlässlich einer Versammlung zum Frühlingsfest im Jahr 2017.Die Wärme der Familie"Ich habe eine sehr glückliche Familie. Meine Frau und ich haben beide unsere eigenen Karrieren, aber wir arbeiten gemeinsam daran, unsere Familie aufzubauen", sagte Xi einmal.Im Jahr 2004, als er als Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Zhejiang tätig war, erzählte Xi dem Fernsehsender Yan'an Television, dass er Peng jeden Tag anrufen würde, da sie nicht oft zusammen sein konnten.Bei einem Besuch im Haus eines Bauern in Costa Rica im Jahr 2013 brach Xi instinktiv ein Stück vom Gebäck seines Gastgebers ab und reichte es seiner Frau. Diese Geste war so natürlich, dass sie von jahrelanger stiller Vertrautheit zeugte.Im Jahr 2014 begleitete Peng Xi bei seinem Staatsbesuch in Indien. Sie nahm die Einladung an, sich auf eine Schaukel zu setzen, schaukelte ein paar Mal sanft hin und her und klopfte dann auf den leeren Platz neben sich. Ihr Mann antwortete ohne zu zögern und ließ sich neben ihr nieder. Gemeinsam schaukelten sie in stiller Harmonie, ein zärtlicher Moment, der Bände über ihre Verbundenheit sprach.Die Liebe zur Familie mit der Liebe zum Vaterland verbindenXi hat immer wieder die Verbundenheit zwischen Familie und Vaterland betont und erklärt, dass die Familie die Grundeinheit der Gesellschaft sei, in der die Liebe zum Vaterland und zur Familie vereint sein sollte."Nur wenn Millionen von Haushalten Wohlstand genießen, kann die Nation wirklich prosperieren", sagte Xi.Von seinen Anfängen als lokaler Beamter bis hin zu seiner Rolle als oberster Führer des Landes hat Xi stets danach gestrebt, unzähligen Familien zu einem guten Leben zu verhelfen.Als Parteichef des Dorfes Liangjiahe in der nordchinesischen Provinz Hebei lebte und arbeitete er Seite an Seite mit den Bauern. In dem Kreis Zhengding in der Provinz Hebei besuchte Xi, damals Sekretär des Kreisparteikomitees der KPCh in Zhengding, jedes Dorf, um sich ein Bild von der Lebenssituation der Menschen vor Ort zu machen.Seit seiner Wahl zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 2012 hat Xi mindestens 30 Inspektionen im ganzen Land durchgeführt, von denen sich viele auf Armutsbekämpfung und Entwicklung konzentrierten.Ende 2020 erreichte China nach acht Jahren harter Arbeit das Ziel der Beseitigung der extremen Armut, da alle 98,99 Millionen Menschen in ländlichen Gebieten, die unterhalb der Armutsgrenze lebten, der Armut entkommen waren und alle 128.000 verarmten Dörfer und 832 ausgewiesenen armen Landkreise die Armut überwunden hatten, wie aus dem Weißbuch mit dem Titel "Armutsbekämpfung: Chinas Erfahrungen und Beitrag."Mit Blick auf den Abschluss des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) im Jahr 2025 betonte Xi, wie wichtig es sei, die Lebensbedingungen der Menschen bei der künftigen Entwicklung des Landes in den Vordergrund zu stellen.Auf einem Symposium über Chinas wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) Ende April betonte Xi die Bedeutung des Wohls der Bevölkerung bei der Ausarbeitung des Plans und forderte, die Lebensbedingungen der Menschen durch Entwicklung zu sichern und zu verbessern und den gemeinsamen Wohlstand stetig voranzutreiben.https://news.cgtn.com/news/2025-08-29/Why-Chinese-value-love-for-family-and-nation-1Gemls0tFUQ/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-warum-chinesen-die-liebe-zur-familie-und-zum-vaterland-schatzen-302542295.htmlPressekontakt:Jiang Simin,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/6106986