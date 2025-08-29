Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 29. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation ("Innocan" oder das "Unternehmen") (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Juli 2025 alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien ("Stammaktien") auf der Grundlage einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung für jede 65 Stammaktien vor der Konsolidierung konsolidieren wird (die "Aktienkonsolidierung"). Die Aktienkonsolidierung stellt einen weiteren Schritt hin zum Abschluss eines geplanten öffentlichen Emissionsangebots von Einheiten (die "Einheiten") in den USA dar, wie in der Registrierungserklärung auf Form F-1 dargelegt, die öffentlich bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, als auch zur Notierung der Stammaktien am NASDAQ Capital Market ("NASDAQ").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis und zu einer Laufzeit, die den Marktbedingungen entsprechen.

Innocan hat die Notierung seiner Stammaktien und Warrants am Nasdaq Capital Market unter den Symbolen "INNP" bzw. "INNPW" beantragt.

ThinkEquity LLC fungiert als repräsentativer Underwriter für das Emissionsangebot.

Das geplante Emissionsangebot wird nur durch einen Prospekt erfolgen. Sobald verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Prospekts zum geplanten Emissionsangebot bei ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004, angefordert werden. Der endgültige Prospekt wird bei der SEC eingereicht und auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar sein.

Eine Registrierungserklärung zu diesem Emissionsangebot wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden, und Kaufangebote dürfen nicht angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird. Diese Mitteilung an den Markt stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Zur die Aktienkonsolidierung sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan: "Wir freuen uns, diesen Schritt als Teil unseres Plans zur Durchführung eines Emissionsangebots in den USA und einer Notierung am NASDAQ vorzunehmen."

Details zur Aktienkonsolidierung

Auf der Jahres- und Sonderversammlung des Unternehmens am 26. Juni 2025 stimmten die Aktionäre des Unternehmens einer Aktienkonsolidierung auf der Grundlage einer Stammaktie nach der Konsolidierung für bis zu 100 Stammaktien vor der Konsolidierung zu und ermächtigten das Board of Directors des Unternehmens, nach eigenem Ermessen eine geringere Konsolidierungsquote zu wählen.

Das Board of Directors hat das Konsolidierungsverhältnis seitdem auf 65:1 festgelegt. Es wird erwartet, dass die Stammaktien am oder um den 5. September 2025 vorbehaltlich der Zustimmung der CSE auf Basis der Aktienkonsolidierung an der Canadian Securities Exchange (im Folgenden "CSE") gehandelt werden.

Unter der Annahme, dass die Aktienkonsolidierung abgeschlossen ist, werden die bestehenden 292.420.157 Stammaktien auf ca. 4.498.772 Stammaktien reduziert, wobei Anpassungen für Rundungszwecke vorgenommen werden. Es werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Jeder Bruchteil von Stammaktien, der weniger als 0,5 einer Stammaktie beträgt, der sich aus der Aktienkonsolidierung ergibt, wird auf die nächste ganze Stammaktie abgerundet, und jeder Bruchteil von Stammaktien, der 0,5 oder mehr einer Stammaktie beträgt, wird auf die nächste ganze Stammaktie aufgerundet.

Nach Abschluss der Aktienkonsolidierung wird ein Übermittlungsschreiben per Post an eingetragene Aktionäre gesendet, in dem mitgeteilt wird, dass die Aktienkonsolidierung wirksam geworden ist. Das Übermittlungsschreiben enthält Anweisungen darüber, wie eingetragene Aktionäre ihre Aktienzertifikate oder DRS-Erklärungen (Direct Registration System, "DRS"), die ihre Stammaktien auf Vor-Konsolidierungsbasis belegen, gegen neue Aktienzertifikate austauschen können, oder neue DRS-Erklärungen, die ihre Stammaktien auf Vor-Konsolidierungsbasis belegen, gegen neue Aktienzertifikate oder neue DRS-Erklärungen eintauschen können, die die Anzahl der ihnen zustehenden Stammaktien nach der Konsolidierung darstellen.

Für Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Broker halten, können unterschiedliche Verfahren zur Erlangung ihrer Aktien nach der Konsolidierung gelten. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker.

Das Unternehmen beabsichtigt nicht, seinen Namen zu ändern oder ein neues Aktienhandelssymbol im Zusammenhang mit der Aktienkonsolidierung zu beantragen.

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielt auf den fortschrittlichen Online-Handel. www.innocanpharma.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Iris Bincovich, CEO

+15162104025

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und/oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze darstellen können (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: das Emissionsangebot der Stammaktien des Unternehmens; den erwarteten Zeitpunkt der Aktienkonsolidierung und des Emissionsangebots; die Registrierung und Notierung der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten; das Inkrafttreten der Registrierungserklärung; das Prüfungsverfahren der SEC; die Größe und Preisgestaltung des Emissionsangebots; die Art und Weise, wie das Emissionsangebot durchgeführt wird; und die Geschäftsstrategien des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Abwandlungen davon zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen unter anderem auf den folgenden Schätzungen und Annahmen: die Durchführung des öffentlichen Emissionsangebots durch das Unternehmen, der erfolgreiche Abschluss des SEC-Prüfverfahrens, der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktlage.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehört unter anderem, dass das Unternehmen sein Emissionsangebot nicht durchführen oder das Prüfungsverfahren der SEC nicht abschließen kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80861Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80861&tr=1



