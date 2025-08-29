Zum Wochen- und Monatsende ging es mit den meisten US-Aktien abwärts. Vor dem verlängerten Wochenende war auch von Gewinnmitnahmen die Rede, weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. Es gab mit UnitedHealth, PepsiCo und Autodesk jedoch auch Werte, die ordentliche Aufschläge verbuchten. Die US-Börsen verbuchen am Freitag zum Monatsausklang Kursverluste in unterschiedlicher Höhe. Bergab ging es am Freitag vor allem für den technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
