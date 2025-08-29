DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen - Chipaktien werden verkauft

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den jüngsten Rekordhochs und vor einem verlängerten Wochenende haben am Freitag an der Wall Street Gewinnmitnahmen dominiert. Weil am Montag der US-Aktienhandel wegen des Feiertags "Labor Day" ruht, können Marktteilnehmer erst am Dienstag wieder auf mögliche neue Entwicklungen am Wochenende reagieren.

Der Dow-Jones-Index gab um 0,2 Prozent nach auf 45.545 Punkte. Der wesentlich breitere S&P-500-Index kam um 0,6 Prozent zurück, die Nasdaq-Indizes verloren 1,2 Prozent. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.243 (Donnerstag: 1.405) Kursgewinner und 1.524 (1.334) Kursverlierer. 47 (74) Titel gingen unverändert aus dem Handel.

Neue Preisdaten aus den USA brachten keine stärkeren Impulse. Der PCE-Preisindex der privaten Ausgaben stieg im Juli im Jahresvergleich wie erwartet um 2,6 und in der Kernrate um 2,9 Prozent. Das liegt zwar über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent, änderte aber an der Erwartung einer Zinssenkung ebenso nichts wie gestiegene Inflationserwartungen der US-Konsumenten, die aus den Verbrauchervertrauensdaten der Uni Michigan hervorgingen. Weiter wird eine Zinssenkung im September mit 87 Prozent am Zinsterminmarkt eingepreist. Notenbankchef Powell hatte zuletzt den Fokus stärker auf den Arbeitsmarkt als auf die Inflation gelegt. Unterdessen fiel der Chicagoer Einkaufsmanagerindex sehr schwach aus und sprach für eine Zinssenkung.

Im Blick hatten die Akteure den Machtkampf zwischen dem auf Zinssenkungen drängenden US-Präsidenten Trump und der US-Notenbank. Allerdings endete eine gerichtliche Anhörung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gegen ihre Entlassung durch den Präsidenten zunächst ohne Entscheidung. Sollte das Gericht gegen Cook entscheiden, könnte das die Zinssenkungserwartung anheizen.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach den Preisdaten etwas an, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Der Dollar fiel mit der intakten Zinssenkungsspekulation zurück. Der Euro wurde zuletzt mit rund 1,17 Dollar gehandelt. Die Ölpreise gaben um knapp 1 Prozent nach, der Goldpreis stieg um 29 Dollar auf 3.443 je Feinunze. Er profitierte vom schwächeren Dollar und der Erwartung sinkender Zinsen.

Marvell-Ausblick trübt Stimmung für Halbleiteraktien

Am Aktienmarkt brachen Marvell Technology um gut 18 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick. Im Sog verbilligten sich Nvidia um 3,4 und AMD um 3,5 Prozent. Der Computerbauer Dell erhöhte zwar seine Jahresziele, allerdings lag der Ausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen. Das drückte den Kurs um 8,9 Prozent.

Das Softwareunternehmen Autodesk überzeugte dagegen mit Zahlen und Ausblick, die Aktie zog um 9,1 Prozent an.

Gut lief es zwar für Ulta Beauty. Der Kosmetikkonzern erhöhte nach einem starken zweiten Quartal die Jahresprognose. Der Kurs verlor dennoch über 7 Prozent. Möglicherweise wurden die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt. Affirm Holdings machten einen Satz um 10,6 Prozent. Das Finanztechnologieunternehmen schrieb im Berichtsquartal schwarze Zahlen und steigerte den Umsatz um ein Drittel.

Celsius Holdings profitierten davon, dass PepsiCo seine Beteiligung an dem Hersteller von Energydrinks im Rahmen einer Vereinbarung zur Ausweitung der strategischen Partnerschaft ausbaute. Der Kurs legte um 5,3 Prozent zu. PepsiCo verteuerten sich um 1,1 Prozent.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnet mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Die als sehr zyklisch geltende Aktie verlor 3,6 Prozent an Wert.

Für das Papier des Cybersicherheitsunternehmens SentinelOne ging es nach starken Zahlen um gut 5 Prozent nach oben. Ambarella schossen um 16,8 Prozent in die Höhe. Das Chipdesign-Unternehmen hatte nach unerwartet starken Zahlen den Ausblick erhöht. Petco Health & Wellness machten einen Satz um 23,5 Prozent - auch der Einzelhändler für Tierprodukte überzeugte auf ganzer Linie.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 45.544,88 -0,2% -92,02 +7,3% S&P-500 6.460,26 -0,6% -41,60 +10,5% NASDAQ Comp 21.455,55 -1,2% -249,61 +12,4% NASDAQ 100 23.415,42 -1,2% -288,03 +12,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:01 % YTD EUR/USD 1,1701 +0,2% 1,1679 1,1673 +12,8% EUR/JPY 171,95 +0,2% 171,63 171,58 +5,3% EUR/CHF 0,9360 -0,0% 0,9362 0,9360 -0,3% EUR/GBP 0,8657 +0,1% 0,8644 0,8638 +4,5% USD/JPY 146,96 +0,0% 146,95 146,99 -6,6% GBP/USD 1,3516 +0,0% 1,3510 1,3514 +8,0% USD/CNY 7,0896 +0,1% 7,0841 7,0872 -1,7% USD/CNH 7,1214 +0,0% 7,1201 7,1213 -2,9% AUS/USD 0,6545 +0,2% 0,6529 0,6530 +5,5% Bitcoin/USD 108.183,00 -3,5% 112.050,30 112.673,10 +18,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,94 64,60 -1,0% -0,66 -10,1% Brent/ICE 68,12 68,62 -0,7% -0,50 -9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.449,17 3.414,28 +1,0% 34,89 +30,3% Silber 39,76 39,08 +1,7% 0,68 +35,3% Platin 1.176,10 1.167,49 +0,7% 8,61 +33,3% Kupfer 4,51 4,46 +1,0% 0,05 +9,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

