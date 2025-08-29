DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.962 Punkte
DOW JONES--Auffälligkeiten bei Einzeltiteln sind am Freitag im nachbörslichen deutschen Aktienhandel nicht zu beobachten gewesen. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - etwas nach oben, nachdem sich die Kurse an der Wall Street im Späthandel stabilisierten hatten.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.962 23.902 +0,3% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News