Pyth Network schießt um 100% nach oben - US-Regierung als Katalysator

Die Unsicherheit am Kryptomarkt ist weiterhin hoch. Während Bitcoin und Ethereum nach ihren Rekordständen kräftig korrigieren mussten, rücken inzwischen andere Projekte in den Fokus der Anleger. Besonders auffällig sind aktuell beispielsweise Pyth Network (PYTH) und Cronos (CRO). Während Cronos einen Großteil der Rallye bereits hinter sich hat und heute in eine Korrektur läuft, befindet sich PYTH noch mittendrin, da hier erst gestern gute Nachrichten von der US-Regierung verkündet wurden.

US-Regierung löst massive PYTH-Rallye aus

Kaum eine Meldung hat die Branche zuletzt so bewegt wie die Entscheidung der US-Regierung, auf das Pyth Network zu setzen. Über dessen Orakel-Lösung sollen künftig makroökonomische Daten auf die Blockchain gebracht werden. Diese Nachricht löste einen massiven Kaufrausch aus. Innerhalb weniger Stunden sprang der PYTH-Kurs um über 100 Prozent und auch jetzt liegt der Coin noch mit über 80 Prozent im Plus.

Für viele Anleger ist der Einstieg jetzt allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nach einem derart steilen Anstieg drohen kurzfristige Gewinnmitnahmen und starke Schwankungen. Analysten sehen zwar weiteres Potenzial, doch das Risiko eines Rücksetzers unter 0,20 Dollar ist nicht zu unterschätzen. Für Investoren, die einen frühen Einstieg mit langfristig höherem Gewinnpotenzial suchen, könnte deshalb Bitcoin Hyper die bessere Wahl sein.

Bitcoin Hyper Presale bietet frühen Einstieg vor der großen Rallye

Während PYTH schon enorme Gewinne vorweggenommen hat, steht Bitcoin Hyper noch am Anfang seiner Entwicklung. Das Projekt will durch eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis Bitcoin um Funktionen erweitern, die bisher nur Ethereum oder neueren Blockchains vorbehalten waren. Dazu zählen Staking, Lending und andere DeFi-Anwendungen. Nutzer sollen also erstmals Zinsen auf ihre Bitcoin-Bestände verdienen können, ohne die Coins verkaufen zu müssen.

Der Presale-Preis von HYPER wird vor dem Handelsstart mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon vor dem Listing mit ersten Buchgewinnen rechnen können. Noch bevor der Token überhaupt an großen Börsen gelistet ist, sind im laufenden Vorverkauf bereits über 12,6 Millionen Dollar in HYPER geflossen. Viele Experten sind sich deshalb einig, dass Bitcoin Hyper derzeit deutlich mehr Raum für Kurssteigerungen bietet als Pyth Network. Prognosen sprechen von einem möglichen Anstieg um mehr als das 20-fache innerhalb kurzer Zeit nach dem Handelsstart.

