Ethereum unter Druck: Korrektur gefährdet 10.000-Dollar-Ziel

Die neue Woche endet genauso bearish wie sie angefangen hat. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Stunden erneut unter die 110.000 Dollar Marke gefallen und droht nun sogar die psychologisch wertvolle 100.000 Dollar Marke nochmal zu unterschreiten. Das wirkt sich auf den gesamten Kryptomarkt aus und geht auch an Ethereum nicht spurlos vorbei. Nachdem die zweitgrößte Kryptowährung der Welt erst kürzlich noch ein neues Allzeithoch erreicht hat, notiert der Kurs heute deutlich tiefer.

Ethereum erlebt scharfe Korrektur nach Rekordlauf

Ethereum erlebt derzeit eine Phase starker Schwankungen. Noch vor wenigen Wochen konnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ihren Wert innerhalb von vier Monaten mehr als verdreifachen. Ein Anstieg, der selbst im volatilen Kryptomarkt selten ist. Doch die Euphorie ist vorerst verflogen. Aktuell notiert Ethereum bei rund 4.300 Dollar, und einige Analysten gehen davon aus, dass es kurzfristig sogar noch weiter nach unten gehen könnte.

Der Analyst Ted verweist in seiner Einschätzung vor allem auf charttechnische Signale. Außerdem ist der September als bearisher Monat bekannt. Gleichzeitig sehen viele Marktbeobachter die fundamentalen Daten von Ethereum weiterhin sehr stark. Besonders die runde Marke von 4.000 Dollar gilt als psychologisch wichtige Unterstützung. Sollte Ethereum dieses Niveau erreichen, dürften die Bullen schnell wieder einspringen und den Kurs antreiben.

Langfristig bleiben Experten optimisch für ETH-Rallye

Kurzfristig sind die Meinungen geteilt, ob es für Ethereum noch weiter bergab geht, doch langfristig sind sich die meisten Experten einig, dass Ethereum noch viel Luft nach oben hat. Mehrere Prognosen gehen inzwischen von Kursen bis zu 60.000 Dollar innerhalb der nächsten Jahre aus. Schon in diesem Jahr könnte laut einigen Analysten die 10.000-Dollar-Marke überschritten werden.

Ein entscheidender Faktor sind die zunehmenden Kapitalzuflüsse von institutioneller Seite. Vor allem Ethereum-Treasury-Unternehmen und die Spot-ETFs auf ETH gewinnen immer mehr an Bedeutung. In den letzten Wochen wurde zeitweise sogar mehr Kapital in Ethereum als in Bitcoin investiert. Diese Entwicklung spricht klar dafür, dass die optimistischen Prognosen nicht unrealistisch sind.

Bitcoin Hyper Presale bietet höhere Renditechancen als Ethereum

Während Ethereum im besten Fall seinen Wert im nächsten Jahr verdoppeln oder verdreifachen könnte, erwarten Analysten bei Bitcoin Hyper eine weitaus steilere Entwicklung. Das Projekt bringt eine Layer-2-Lösung auf Basis von Solana, die Bitcoin erstmals für DeFi-Anwendungen nutzbar machen soll. Nutzer können ihre BTC auf die Hyper Chain übertragen und dort von schnellen, günstigen Transaktionen sowie von Möglichkeiten wie Staking und Lending profitieren.

Der Vorverkauf von HYPER läuft bereits auf Hochtouren. Schon jetzt wurden über 12,7 Millionen Dollar investiert, noch bevor der Coin überhaupt an Börsen gelistet ist. Da der Preis im Presale schrittweise angehoben wird, profitieren frühe Investoren bereits von ersten Buchgewinnen. Viele Analysten gehen davon aus, dass HYPER nach dem Launch auf eine Milliardenbewertung aufsteigen und damit Renditen von mehreren tausend Prozent für frühe Anleger ermöglichen könnte.

