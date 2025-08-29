Eric Trump prognostiziert Bitcoin bei 1 Million USD - Institutionen akkumulieren massiv

Eric Trump sorgte heute auf der Bitcoin Asia Conference in Hongkong für Aufsehen mit seinen bullischen Aussagen zur führenden Kryptowährung. Der Präsidentensohn äußerte sich nicht nur zu seinem Kursziel von 1 Million USD für Bitcoin, sondern betonte auch die starke Unterstützung seiner Familie für die Kryptoindustrie. Gleichzeitig zeigen aktuelle Daten, dass institutionelle Investoren weiterhin massiv Bitcoin akkumulieren.

Trump-Familie setzt vollständig auf Bitcoin-Erfolg

Auf der Bitcoin Asia Conference, die vom 28. bis zum 29. August stattfindet, hielt Eric Trump heute eine bemerkenswerte Rede. Dabei äußerte er, dass er noch niemals zuvor gesehen hätte, wie eine Gemeinschaft seinen Vater so "umarmt" hat, wie es bei der Bitcoin-Community der Fall ist. Zudem fügte er hinzu, dass sie an diese Gemeinschaft glauben.

Eric Trump nannte für Bitcoin ein Kursziel in Höhe von 1 Million USD, was er vor allem mit der institutionellen Nachfrage und dem knappen Angebot begründete. Seiner Einschätzung nach ist es das beste Asset in der Welt, weshalb sich seine Familie auch so stark im Bereich der digitalen Assets engagiert. Bald soll das SPAC-Merger mit Gryphon Digital Mining durchgeführt werden und dann den Namen American Bitcoin und den Ticker ABTC erhalten, wobei schon am 27. August die Aktionärszustimmung erhalten wurde.

Institutionelle Nachfrage übertrifft Bitcoin-Angebot bei weitem

Die aktuellen Bitcoin-Flüsse bestätigen Eric Trumps optimistische Einschätzung. Institutionen akkumulieren derzeit große Mengen der führenden Kryptowährung. In diesem Jahr haben die Bitcoin-ETFs täglich 1.430 BTC aufgenommen, während es bei den Bitcoin-Treasury-Unternehmen 1.399 BTC waren. Dies entspricht ungefähr der von den Kleinanlegern täglich abgegebenen Anzahl von 3.196 BTC.

Derzeit werden täglich gerade einmal 450 neue BTC geschürft, welche von der institutionellen Nachfrage bei Weitem übertroffen wird. Das Bitcoin-Angebot der Börsen hat sich in rund 21 Monaten um 1 Million auf 2,5 Millionen BTC verringert. Viele erwarten daher aufgrund eines Angebotsschocks steil steigende Bitcoin-Preise, da rein rechnerisch der Bitcoin-Börsenbestand in vier bis fünf Jahren vergriffen wäre.

Bitcoin Hyper Presale: Neue Skalierungslösung sammelt Millionen

Ein neues Zeitalter für die führende Kryptowährung will die schnellste BTC-Skalierungslösung Bitcoin Hyper einleiten. Sie macht sich die mit Hardwarebeschleunigung theoretisch unendlich skalierbare Solana-Blockchain über die SVM zunutze und bindet diese direkt in die Sicherheit der Bitcoin-Basischain ein. Auf diese Weise entsteht eine besonders skalierbare, sichere und liquide Blockchain, welche sich durch niedrige Gebühren, eine große Bandbreite und eine geringe Verzögerung auszeichnet.

Überdurchschnittlich profitieren können von dieser Entwicklung die frühen Anleger, welche sich den Token noch während des Presales sichern. Bisher konnte das Projekt schon 12,75 Millionen USD einnehmen und offeriert den HYPER-Coin noch für die nächsten 36 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,012825 USD an. Angesichts schrittweise steigender Verkaufspreise lohnt sich ein frühes Handeln.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

