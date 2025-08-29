Krypto-Experte: Trotz Bitcoin-Korrektur noch nicht zu spät für hohe Renditen

Der Kryptomarkt steckt in einer Korrektur fest, wobei der Bitcoin-Kurs deutlich unter die 108.000 Dollar Marke gefallen ist. Einige Analysten gehen davon aus, dass auch die 100.000 Dollar Marke im September nochmal unterschritten wird. Während viele Anleger bereits nervös werden und diejenigen, die noch nicht investiert sind, das Gefühl haben zu spät zu kommen, weist ein Experte darauf hin, dass es auch jetzt noch lange nicht zu spät ist, um am Kryptomarkt hohe Renditen zu erzielen.

Mit kleinem Budget noch immer profitable Krypto-Investments möglich

Viele wünschen sich heute, sie hätten Bitcoin vor 10 bis 15 Jahren gekauft und hätten heute ausgesorgt. Die Realität ist natürlich, dass man auch, wenn man damals gekauft hätte, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bis heute gehalten und schon viel früher verkauft hätte. Nun haben viele das Gefühl, dass sie zu spät dran sind, um in Kryptowährungen zu investieren.

Der Experte von Rundumbitcoin zeigt jedoch auf, dass es auch bei einem Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar noch lange nicht zu spät ist, um Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen. Der Analyst geht davon aus, dass sich der Bitcoin-Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren nochmal verdoppeln wird und hält auch einen Kurs von einer Million Dollar für sehr wahrscheinlich. Allein in den letzten Wochen hat er gleich mehrere Kursanstiege von 50 bis 150 Prozent vorhergesagt, mit denen Anleger ihr Kapital bereits vervielfachen konnten.

Bitcoin Hyper: Neuer Layer-2-Token im Presale trotzt der Marktkorrektur

Während der Bitcoin-Kurs aktuell in einer Korrektur feststeckt, ist Bitcoin Hyper einer der Coins, der aktuell durch die Decke geht. Mit Bitcoin Hyper entsteht eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, die alle Vorteile von Solana zu Bitcoin bringen soll. Wer seine Coins auf die Hyper Chain bringt, kann in Zukunft also auch DeFi-Anwendungen nutzen und Zinsen durch Staking, Lending oder andere Anwendungen erhalten.

Obwohl $HYPER derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger bereits über 12,7 Millionen Dollar investiert. Das macht schnell deutlich, dass es sich hier um einen der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte. Für frühe Investoren könnten sich hier extrem hohe Renditen ergeben, da Analysten vermuten, dass der $HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

