London (ots/PRNewswire) -HONOR erweitert sein KI-Vorzeigeproduktportfolio mit dem ultraflachen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem AI-verbesserten HONOR MagicPad 3Das weltweit führende KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR hat heute seine fortschrittlichste Vorzeige-Produktpalette in Westeuropa vorgestellt, die ultraschlankes Design, leistungsstarke KI-Funktionen sowie nahtlose geräteübergreifende Erfahrungen kombiniert. Angeführt wird das Portfolio vom HONOR Magic V5, einem wirklich kompromisslosen, faltbaren Smartphone der nächsten Generation in einem ultraschlanken, ultrarobusten und ultraleistungsstarken Gehäuse, sowie dem HONOR MagicBook Art 14 2025, einem ultraleichten KI-PC für moderne Profis und Kreative, sowie dem HONOR MagicPad 3, einem leistungsstarken, tragbaren KI-unterstützten Tablet für Produktivität und Unterhaltung."Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein, da wir die Grenzen der Innovation bei Smartphones, PCs und Tablets verschieben. Gemeinsam schaffen wir ein vernetztes Portfolio aus intelligenten Begleitern, die Menschen unterstützen und ihr Potenzial erweitern", sagt James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Qualcomm und Microsoft haben wir die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, das ultraschlanke Design sowie die lang anhaltende Leistung von HONOR nahtlos miteinander kombiniert. Gemeinsam eröffnen diese Fortschritte neue Möglichkeiten für Produktivität und Kreativität im Alltag von Nutzern weltweit."HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone ohne Kompromisse bei Haltbarkeit, Leistung und FotografieMit einem ultraflachen Profil von 8,8 mm[1] und einem leichten Gehäuse von 217 g[2] (Modell in Elfenbeinweiß) bietet das HONOR Magic V5 außergewöhnliche Mobilität ohne Kompromisse. Der große 5820 mAh[3]Silizium-Kohlenstoff-Akku bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit, während die Schutzklassen IP58 und IP59[4], das kratzfeste NanoCrystal Shield sowie die kohlefaserverstärkte Display-Innenseite eine robuste Haltbarkeit für den täglichen Gebrauch gewährleisten.Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[5], verfügt das HONOR Magic V5 über das AI Falcon Kamerasystem mit einer 64 mp Ultra Sensing Periscope Telephoto, 50 MP Hauptkamera und einer 50 MP Ultra-Wide[6] Kamera. Dank der AI HONOR Image Engine unterstützt sie fortschrittliche Fotografie-Tools wie AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom und Motion Sensing Capture, um eine außergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Situationen zu gewährleisten.Das 7,95 Zoll große[7] Innendisplay und der 6,43 Zoll große[8] Außendisplay unterstützen beide die Stifteingabe[9], während der Multi-Flex-Modus[10] Multitasking mit bis zu drei Apps gleichzeitig ermöglicht. Das HONOR Magic V5 läuft unter MagicOS 9.0 und verfügt über Google Gemini mit schneller Doppeltipp-Verknüpfung, KI-unterstützte HONOR Notes, Echtzeit-Transkription sowie -Übersetzung und kreative Tools wie KI-Bild-zu-Video und KI-Ausschnitt[11].HONOR MagicBook Art 14 2025: Neudefinition des ultraschlanken AI-ComputingsMit einem Gewicht von ca. 1 kg[12] und einer Stärke von ca. 1 cm[13] kombiniert das HONOR MagicBook Art 14 2025 ein 14,6 Zoll[14] OLED HONOR Eye Comfort Touch Display mit einem Verhältnis von 97 % Bildschirm zu Gehäuse[15] und bietet so ein beeindruckendes visuelles Erlebnis für Arbeit sowie Unterhaltung. Das Display bietet eine hohe Auflösung von 3,1 K, TÜV-Rheinland-Zertifizierungen für blaues Licht und Flimmerfreiheit sowie dynamische Dimmung zum Schutz der Augen bei längerem Gebrauch.Im Inneren sorgen die Intel® Arc 140T GPU[16], 32 GB RAM und 1 TB Speicherplatz für reibungslose Leistung bei anspruchsvollem Multitasking und kreativen Aufgaben. Das HONOR Spatial Audio System mit sechs Lautsprechern[17] sowie drei digitalen Mikrofonen liefert satten Sound und klare Sprachaufnahmen für Meetings und Medien, während das Design der Magnetic Kamera[18] eine flexible Platzierung für optimale Videokonferenzen ermöglicht. Das KI-gestützte Turbo X Power-Tuning[19] bietet einen beeindruckenden Klang, optimierte Leistung und flexible Videokonferenzen. Die AI Cross-OS WorkStation[20] ermöglicht nahtlose geräteübergreifende Arbeitsabläufe, während der TÜV Rheinland-zertifizierte Augenschutz[21] für Sehkomfort sorgt. Mit seinem hochwertigen Magnesium-Titan-Gehäuse vereint es Haltbarkeit und Stil für Profis und Kreative, die viel unterwegs sind.HONOR MagicPad 3: KI-unterstützte Produktivität in einem ultraflachen TabletMit einer Größe von nur 5,79 mm[22] und einem Gewicht von 595 g[23] bietet das HONOR MagicPad3 ein 13,3-Zoll-LCD-Display[24] mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz[25], TÜV Rheinland-Zertifizierungen für blaues Licht sowie Flimmerfreiheit[26] und dynamisches Dimmen[27] für visuellen Komfort.Das Tablet wird von einem Hochleistungsprozessor[28] mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz angetrieben, unterstützt von einem großen 12450-mAh-Akku[29] mit 66-W-Schnellladung[30] für ganztägige Produktivität. Die acht HONOR Spatial Audio-Lautsprecher[31] sorgen für einen beeindruckenden Klang in Kinoqualität, während KI-gestützte Produktivitätstools wie KI-Schreiben, KI-Meeting und KI-Handschrift[32] die Arbeitsabläufe für Profis und Kreative optimieren. Cross-OS WorkStation[33] ermöglicht schnelle, flexible Dateiübertragungen über verschiedene Betriebssysteme hinweg und gewährleistet so eine nahtlose Zusammenarbeit sowie Integration in moderne hybride Arbeitsumgebungen.Farbe, Preise und Verfügbarkeit[34]Das HONOR Magic V5 ist in den Farben Ivory White, Black, Dawn Gold und Reddish Brown zu Preisen ab 1.699,99 £ (1.999 €) erhältlich. Das HONOR MagicBook Art 14 2025 ist in den Farben Mokkabraun, Sunrise-Weiß und Smaragdgrün ab 1499,99 £ (1699 €) erhältlich. Das HONOR MagicPad3 ist in den Farben Grau und Weiß erhältlich und kostet ab 599,99 €.[1] Daten aus den HONOR-Labors. 8,88 mm bezieht sich auf die Stärke des ModellsElfenbeinweiß in gefaltetem Zustand. Die Gesamtstärke umfasst nicht die innerensowie äußeren Schutzfolien des Bildschirms und den erhöhten Teil der Kamera. [2]Daten von HONOR Labs. 217 g bezieht sich auf das Gewicht des elfenbeinweißenModells ohne die innere Schutzfolie. Die tatsächlichen Daten können aufgrund vonProduktkonfigurationen, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren. Bittebeziehen Sie sich auf das aktuelle Gerät. [3] Typische Batteriekapazität. [4]Das Telefon ist nicht professionell wasserdicht. Es ist spritzwassergeschützt,wasserfest und bei normalem Gebrauch staubdicht. Es wurde unter kontrolliertenLaborbedingungen getestet und erreicht die Schutzarten IP58 und IP59 gemäß deninternationalen Normen IEC 60529. Spritzwasser-, Wasser- und Staubschutz sindnicht dauerhaft wirksam und die Schutzleistung kann durch die tägliche Abnutzungnachlassen. [5] Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von QualcommIncorporated. [6] Kamera-Spezifikationen gemäß HONORs internen Testdaten. [7]Gemessen als Standardrechteck; der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwaskleiner. [8] Gemessen als Standardrechteck; der tatsächlich sichtbare Bereichist etwas kleiner. [9] Stylus ist separat erhältlich; die Kompatibilität kann jenach Markt variieren. [10] Die Verfügbarkeit der Multi-Flex-Modus-Funktion kannje nach Anwendung variieren. [11] Google, Android und Gemini sind Marken vonGoogle LLC. Überprüfen Sie Antworten. Abonnement erforderlich. Kompatibilitätund Verfügbarkeit variieren. 18+. [12] Daten aus den HONOR-Labors. Dastatsächliche Gewicht kann je nach Konfiguration variieren. [13] Daten aus denHONOR-Labors; die Stärke schließt die Höhe des Fußpolsters aus. [14] Auflösunggemessen als Standardrechteck; tatsächliche Pixel etwas weniger. [15] Daten ausden HONOR-Labors. [16] Intel und Arc sind Marken der Intel Corporation oderihrer Tochtergesellschaften. [17] Daten aus den HONOR-Labors. [18] DieVerfügbarkeit der Magnetic Kamera kann je nach Markt variieren. [19] Daten ausden HONOR-Labors. [20] Die Verfügbarkeit von Funktionen kann je nach Region undGerät variieren. [21] TÜV Rheinland-Zertifizierungen auf der Grundlage vonHONOR-Labortests; nicht für medizinische Zwecke geeignet. [22] Daten aus denHONOR-Labors. [23] Daten aus den HONOR-Labors. [24] Gemessen alsStandardrechteck; die tatsächlich sichtbare Fläche ist etwas kleiner. [25] DasDisplay unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz; kann je nachApp und Einstellungen variieren. [26] TÜV Rheinland-Zertifizierungen auf derGrundlage von HONOR-Labortests; nicht für medizinische Zwecke geeignet. [27] Diedynamische Dimmung passt die Bildschirmhelligkeit an das Umgebungslicht an. [28]Prozessorspezifikationen nach HONOR internen Daten. [29] TypischeBatteriekapazität. [30] 66 W HONOR SuperCharge erfordert ein kompatiblesLadegerät; die tatsächliche Leistung kann abweichen. [31] Daten aus denHONOR-Labors. [32] Die Verfügbarkeit von KI-Funktionen kann je nach Region undSprache variieren. [33] Die Verfügbarkeit von Funktionen kann je nach Gerät undBetriebssystem variieren. 