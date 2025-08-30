Die Aktie des US-Computer- und Serverherstellers Dell hat am Freitag mit deutlichen Verlusten auf die aktuellen Zahlen reagiert. An der Nasdaq brachen die Kurse um fast -9% auf 122,15 US$ ein. Wieso reagieren die Anleger so betrübt und wie kann es jetzt weitergehen? Umsatz und Gewinn legen zu Für das zweite Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres, das Anfang August endete, meldete das Unternehmen ein Umsatzplus von 19% auf 29,8 Milliarden US$. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
