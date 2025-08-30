Anzeige / Werbung

Welche ETFs jetzt kaufen? - China ETFs im Fokus

In diesem praxisorientierten Webinar dreht sich alles um das beliebte Finanzinstrument ETF (Exchange Traded Fund). Sie erhalten eine verständliche Einführung in die Welt der börsengehandelten Fonds, lernen die wichtigsten Funktionsweisen kennen und erfahren, wie sich ETFs gezielt für den Vermögensaufbau oder zur Diversifikation eines bestehenden Portfolios nutzen lassen. Bereits im dritten Teil stellen wir auch konkrete Produkte vor. Diesmal liegt das Hauptaugenmerk auf dem Mega-Markt China.

Die hier dargestellten Inhalte sind sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Anleger geeignet, die ihr Wissen vertiefen möchten. Dabei bringen wir einige Beispiele näher, welche konkreten Produkte zur Partizipation an der Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Frage kommen und gehen auch auf die Risiken eines solchen Investments ein. Denn weiterhin ist China ein kommunistisches Land, welches durch harte Entscheidungen eine klare Abgrenzung zum reinen Kapitalismus in den USA erlangt. Beide Länder sind gerade im Handel auch starke Konkurrenten.

Das Webinar bietet somit einen idealen Einstieg für alle, die das Potenzial von ETFs verstehen und gleichzeitig von den Vorteilen eines erfahrenen Anbieters profitieren möchten.

