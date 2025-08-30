LONDON, Ontario, Aug. 30, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass es mit dem Abschluss von drei Vereinbarungen mit Investor-Relations- und Marketingunternehmen eine Marketingkampagne gestartet hat, um die Markenbekanntheit des Unternehmens bei Privatanlegern zu steigern.

The Investing Authority

Aduro hat eine Vereinbarung (die "TIA-Vereinbarung") mit The Investing Authority ("TIA" oder "The Investing Authority") geschlossen, einer Marketingfirma, die sich auf Investor Relations und plattformübergreifende Social-Media-Kampagnen spezialisiert hat.

The Investing Authority wird Aduro Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen bereitstellen, darunter die Erstellung und Verbreitung von Social-Media-Beiträgen, Influencer-Kampagnen, Videoproduktion, Grafikdesign, E-Mail-Marketing, Live-Streams, Newsletter-Versand und Analyseberichte. Die Inhalte werden über Discord-Server, Reddit-Finanz-Subreddits, X/Twitter, YouTube, Instagram, E-Mail- und SMS-Listen, Wolf Financial-Live-Streams und Finanz-Influencer-Netzwerke verbreitet. Diese Dienstleistungen werden zunächst für einen Zeitraum von einem Monat (die "anfängliche TIA-Laufzeit") ab dem 16. September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die TIA-Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die anfängliche TIA-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben Monat ("TIA-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden vor Beginn solcher TIA-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die TIA-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November 2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, TIA für die zu erbringenden Dienstleistungen bei Abschluss der TIA-Vereinbarung 75.000 USD zu zahlen. 75.000 US sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind am oder vor dem 13. November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD entspricht.

The Investing Authority steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und besitzt zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. TIA kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

The Investing Authority

8329 Harrison Ave, Munster, IN 46321

business@theinvestingauthority.com | 443.680.4082 | https://theinvestingauthority.com

Stocktwits

Aduro hat eine Vereinbarung (die "Stocktwits-Vereinbarung") mit Stocktwits geschlossen, einer speziell auf Investoren und Händler zugeschnittenen Social-Media-Plattform, die Echtzeitdiskussionen, den Austausch von Ideen und die Verfolgung von Stimmungen rund um die Finanzmärkte ermöglicht.

Stocktwits wird Aduro Investor-Relations- und Marketing-Dienstleistungen bereitstellen, darunter Native Advertising, Display-Werbung, Videointerviews, Nachrichtenbeiträge, Ticker-Page-Takeovers und Videowerbung. Diese Dienstleistungen werden über die Stocktwits-Plattform, das Stocktwits-Netzwerk, X/Twitter, Unternehmens-Ticker-Seiten und Newsletter für einen anfänglichen Zeitraum von einem Monat (die "anfängliche Stocktwits-Laufzeit") ab dem 16. September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die Stocktwits-Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die anfängliche Stocktwits-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben Monat ("Stocktwits-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden vor Beginn solcher Stocktwits-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die Stocktwits-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November 2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Stocktwits für die zu erbringenden Dienstleistungen bei Abschluss der Stocktwits-Vereinbarung 50.000 USD zu zahlen. 50.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um einen weiteren Monat verlängert wird, und 25.000 USD sind am oder vor dem 13. November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 125.000 USD entspricht.

Stocktwits ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. Stocktwits kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Stocktwits

228 Park Ave S, Suite #56681, New York, NY 10003

aong@stocktwits.com | 647.573.9959 | https://stocktwits.com

LFG Equities Corp.

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die "LFG-Vereinbarung") mit LFG Equities Corp. ("LFG") geschlossen, einem in Toronto ansässigen Beratungsunternehmen für digitales Marketing und Investor Relations, das sich auf die Steigerung der Sichtbarkeit und des Engagements von börsennotierten Unternehmen spezialisiert hat.

LFG wird Aduro Marketing-Beratungsdienstleistungen bereitstellen, darunter Messaging- und Storyline-Entwicklung, Influencer-Engagement, Newsletter-Kampagnen, Datenbank-Outreach und die Freigabe von Inhalten. Die Inhalte werden über Medienkanäle, Influencer-Netzwerke, Newsletter, die Finanz-Community und E-Mail-Kampagnen für einen anfänglichen Zeitraum von einem Monat (die "anfängliche LFG-Laufzeit") ab dem 16. September 2025 verbreitet. Während dieses Zeitraums kann die LFG-Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die anfängliche LFG-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben Monat ("LFG-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden vor Beginn solcher LFG-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die LFG-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November 2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, LFG für die zu erbringenden Dienstleistungen bei Abschluss der LFG-Vereinbarung 75.000 USD zu zahlen. 75.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind am oder vor dem 13. November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD entspricht.

LFG ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. LFG kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

LFG Equities Corp.

402-9140 Leslie Street, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 0A9

info@LFGequities.com | 514.577.0929 | https://lfgequities.com

Im Zusammenhang mit der Beauftragung von The Investing Authority, Stocktwits und LFG werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic Technology des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die erwartete Verbesserung der Liquidität der Aduro-Aktien, die Bedingungen und die Verlängerung der TIA-Vereinbarung, der Stocktwits-Vereinbarung und der LFG-Vereinbarung, die Gebührenstruktur, den möglichen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch The Investing Authority, Stocktwits und LFG in der Zukunft sowie das wachsende Interesse institutioneller und privater Anleger an Aduro. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Effektivität der Market-Making-Aktivitäten, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung angemessener Mittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.