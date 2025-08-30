CGTN veröffentlichte einen Artikel über die bevorstehenden Feierlichkeiten zum V-Day in Peking. Anhand der Geschichte der amerikanischen Flying Tigers, die China im Kampf gegen die japanischen Invasoren unterstützten, hebt der Artikel die Beiträge derjenigen hervor, die zum Sieg Chinas beigetragen haben, und unterstreicht den anhaltenden Geist der gegenseitigen Hilfe in schwierigen Zeiten.

PEKING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China wird nächsten Monat in Peking eine große Militärparade abhalten, um den 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression (1931-1945) und im weltweiten antifaschistischen Krieg zu begehen.

Neben der Präsentation modernster Waffen unterstreicht die Anwesenheit internationaler Gäste bei der Parade den Beitrag derjenigen, die China zum Sieg verholfen haben, und verdeutlicht den fortdauernden Geist der gegenseitigen Hilfe in schwierigen Zeiten.

Zu den geehrten ausländischen Gästen zählen Mitglieder der amerikanischen Flying Tigers und ihre Familien. Die Flying Tigers, offiziell bekannt als American Volunteer Group of the Chinese Air Force, wurden 1941 von US-General Claire Lee Chennault gebildet, um China im Kampf gegen die japanischen Invasoren zu unterstützen.

Ihr Vermächtnis

Kurz nach ihrer Ankunft in China im Dezember 1941 schossen die Flying Tigers neun japanische Flugzeuge ab und erzielten damit die erste bedeutende Niederlage für die japanischen Streitkräfte seit Beginn ihrer Luftangriffe auf die südwestchinesische Stadt Kunming.

Als die japanischen Streitkräfte 1942 Myanmar besetzten und Chinas letzte internationale Versorgungsroute unterbrachen, leisteten die chinesischen und amerikanischen Luftstreitkräfte Pionierarbeit bei der Hump-Luftbrücke - einer der gefährlichsten und tödlichsten Luftwege über den Himalaya, der Indien mit Kunming verband und lebenswichtige internationale Hilfs- und Versorgungsgüter lieferte.

Von 1941 bis 1945 schossen die Flying Tigers in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär und der Zivilbevölkerung etwa 2.600 japanische Flugzeuge ab oder zerstörten sie. Nach Angaben der Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese Aviation Martyrs verloren über 2.000 Mitglieder der Flying Tigers im Kampf ihr Leben.

"Das chinesische Volk wird die Flying Tigers nie vergessen. Wir haben in Chongqing ein Flying-Tigers-Museum errichtet und über 1.000 Veteranen und ihre Familien zu einem Besuch nach China eingeladen", so der chinesische Präsident Xi Jinping 2023 bei einem Begrüßungsdinner, das von befreundeten Organisationen in den USA ausgerichtet wurde.

Auch die Freundlichkeit des chinesischen Volkes war den Flying Tigers in Erinnerung geblieben. Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation Heritage Foundation, sagte, viele Piloten der Flying Tigers hätten ihm erzählt, dass sie auch nach Jahrzehnten noch immer den Geschmack der Eier nicht vergessen hätten, die ihnen das chinesische Volk damals angeboten hatte, um ihnen Kraft zu geben.

Die Stiftung wurde 1998 von Greene und mehreren Flying-Tigers-Veteranen gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die gemeinsame Geschichte der Zusammenarbeit zwischen den USA und China während des Krieges zu bewahren. Im Laufe der Jahre hat sie rund 500 Veteranen und Hunderten ihrer Familien und Nachkommen einen Besuch in China ermöglicht.

Die Pflege einer dauerhaften Verbindung

In einem Antwortschreiben an Greene und die Flying-Tigers-Veteranen Moyer und Mel McMullen aus dem Jahr 2023 lobte Xi die Bemühungen der Stiftung und der Veteranen, die Geschichte der Flying Tigers in beiden Ländern bekannt zu machen. Er äußerte seine Hoffnung, dass der Geist der Flying Tigers an die nächste Generation weitergegeben und so die Verbindung zwischen den Menschen beider Nationen gestärkt werde.

Greene, der Ende Juli eine Jugenddelegation nach Zentralchina führte, ermutigte die jungen Besucher, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, insbesondere das, was sie während ihres Besuchs am Grabstein von Beneda gelernt hatten. Greene bezeichnete die Jugendlichen als "Teil der Geschichte der Flying Tigers" und betonte, dass ihr Engagement zur weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA beitrage.

Angesichts der Tatsache, dass nur noch wenige Veteranen der Flying Tigers am Leben sind, bekräftigte Greene das Engagement der Stiftung, das gegenseitige Verständnis zwischen den Jugendlichen beider Länder zu fördern und sicherzustellen, dass der Geist der Flying Tigers in einer neuen Ära weiterlebt.

Bei der Eröffnungszeremonie des China-U.S. Flying Tigers Friendship and Cooperation Forum im Juli äußerte der chinesische Botschafter in den USA, Xie Feng, seine Hoffnung, dass es in beiden Ländern mehr Flying Tigers der neuen Generation geben werde, die sich für die Förderung der Freundschaft zwischen den beiden Völkern und die stabile, solide und nachhaltige Entwicklung der China und den USA Beziehungen einsetzen.

