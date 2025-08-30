© Foto: Rene Traut - Rene Traut

Als Einwanderer kam Nadeem Bajwa Anfang der 1990er in die USA. Dort wollte er studieren. Welche Wege sein Leben einschlug, hätte er selbst nie für möglich gehalten.Im Jahr 1991 wanderte Nadeem Bajwa aus Pakistan in die Vereinigten Staaten aus. Während seines Studiums in Indiana arbeitete er in verschiedenen Jobs - unter anderem als Pizzalieferant für die Restaurantkette Papa John's, wo er 4,25 US-Dollar pro Stunde verdiente. Heute besitzt der 58-Jährige ein Fast-Food-Imperium. Bajwa ist mittlerweile einer der größten Franchisenehmer von Papa John's in Nordamerika und betreibt mehr als 270 Filialen in den USA. Er ist außerdem CEO der Bajco Group, die er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern …