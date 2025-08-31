Börsenschock, Krypto-Hype und ein erbitterter Kampf um die Zukunft des Bezahlens: Warum Anleger und Verbraucher jetzt ganz genau hinschauen sollten - und wie die großen Player reagieren. Verdächtige Milliarden-Abbuchungen bei Paypal, ein Kurssturz bei Adyen, und die Angst vor einer "Erosion vieler Geschäftsmodelle": Die Welt der Zahlungsdienstleister steht Kopf. Was früher als Selbstläufer galt, ist plötzlich ein riskantes Spiel mit ungewissem Ausgang. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
