Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -YouHodler und der italienische Serie-A-Verein Torino FC verlängern strategische Partnerschaft vor dem 2. Spieltag der SaisonYouHodler, eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die traditionelle und digitale Finanzen verbindet, gab kürzlich die Erneuerung seiner Partnerschaft mit dem italienischen Serie-A-Verein Torino Football Club bekannt. Die Vereinbarung, die im Jahr 2022 begann, geht nun in die vierte Saison und unterstreicht den gemeinsamen Einsatz für Widerstandsfähigkeit, Tradition sowie Innovation an der Schnittstelle von Sport und Technologie.Auf einem starken Fundament aufbauenSeit der ersten Zusammenarbeit vor drei Jahren haben YouHodler und der FC Turin daran gearbeitet, Fintech-Innovationen mit einem der traditionsreichsten Vereine Italiens zu verbinden. Die Partnerschaft hat den Web3-Diensten in Italien zu neuer Sichtbarkeit verholfen und den Torino-Fans Zugang zu Aktionen verschafft, welche die Leidenschaft des Fußballs mit Finanztools der nächsten Generation verbinden. Jedes Jahr veranstaltet YouHodler im Turiner Stadion Veranstaltungen wieden Crypto Summit. Bei dieser Veranstaltung wurden auch unterhaltsame soziale Aktivitäten mit den Spielern angeboten."Während viele Krypto-Sport-Deals nur von kurzer Dauer waren, ist unsere Beziehung zum FC Turin nur noch stärker geworden", sagte Ilya Volkov, Geschäftsführer und Mitbegründer von YouHodler. "Die Widerstandsfähigkeit und die bemerkenswerte Geschichte von Turin inspirieren uns. So wie der Verein Herausforderungen überstanden hat und für seine Fans ein Symbol der Loyalität geblieben ist, bauen wir bei YouHodler eine Finanzplattform auf, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und einer langfristigen Vision basiert. Aus diesem Grund fühlt sich diese Partnerschaft so natürlich an, wir sind nicht nur für eine Saison da, sondern auf dem ganzen Weg dabei."Die Geschichte begann im Jahr 2022 und hat sich zu einer starken Partnerschaft entwickelt, welche die Traditionen festigt sowie eine dauerhafte italienisch-schweizerische Beziehung fördert, die bis zum heutigen Tag gedeiht.Ilya Volkov, Geschäftsführer und Mitbegründer von YouHodler, Vorstandsmitglied der Schweizer Crypto Valley Association, Botschafter für Innovaud (eine Agentur zur Förderung von Innovation und Investitionen im Kanton Waadt, Schweiz) sowie Mitglied des Forbes Business Council, baut auf dem Erfolg der vorherigen strategischen Partnerschaft auf:"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem FC Turin zu verlängern", fügte Volkov hinzu. "YouHodler hat eine starke Präsenz in Italien und wir streben danach, ein zuverlässiger, langfristiger Partner zu sein. Deshalb engagieren wir uns seit vielen Jahren für den Verein. Die Werte des FC Turin sowie seine bemerkenswerte und nicht immer einfache Geschichte inspirieren uns und wir fühlen uns geehrt, an der Seite einer so legendären Mannschaft zu stehen."Matteo De Angelis, Landesleiter in Italien, sagte: "Von der ersten Saison an habe ich eine Veränderung bemerkt: Fans erkennen uns, beteiligen sich an Aktivitäten und sehen uns als Teil der Torro-Familie." Er fügte hinzu: "Wir sind uns so ähnlich! Beide Unternehmen bauen ihre innovative Zukunft auf der Grundlage der Achtung von Traditionen auf. YouHodler hält eine starke Verbindung zum traditionellen Finanzwesen aufrecht, indem das Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten sowie Web3 arbeitet, während es gleichzeitig das traditionelle Finanzwissen respektiert und nutzt. Das Gleiche gilt für Torino. Die gegenwärtige Wiedergeburt basiert auf einer engen Verbindung zu den Wurzeln und der Geschichte des Vereins."Eine Partnerschaft, die Fans sehen und spüren könnenIn dieser Saison werden Fans ein erweitertes YouHodler-Branding im Stadio Olimpico Grande Torino sehen. Geplant sind Aktionen, die Fans durch Wettbewerbe, Fanbelohnungen und digitale Erlebnisse näher an das Geschehen heranführen. Die Vertragsverlängerung fällt mit dem Heimspiel des 2. Spieltags der Serie A gegen die Fiorentina am 31. August zusammen, sodass Fans die Gelegenheit haben, die Partnerschaft in Aktion zu sehen.Lorenzo Barale, kaufmännischer Leiter beim FC Turin, fügte hinzu: "Dies ist mehr als ein Sponsoring, es ist eine Verbindung, die von Saison zu Saison stärker wird und unsere Tradition mit dem Innovationsgeist von YouHodler verbindet. Gemeinsam werden wir unseren Fans weiterhin einen Mehrwert bieten, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld.Signalisierung einer breiteren Branchen-DynamikDie Erneuerung kommt, da YouHodler seine Rolle im europäischen Blockchain- und Fintech-Ökosystem ausbaut. Später in diesem Jahr nimmt YouHodler am CV Summit, Plan B Lugano sowie an der Vienna Blockchain Week teil und wird sich mit Tausenden globalen Führungskräften, Innovatoren sowie politischen Entscheidungsträgern treffen, um Blockchain, KI und die Zukunft digitaler Vermögenswerte zu erkunden. Das Unternehmen sieht die Partnerschaft mit Turin als Teil einer umfassenderen Strategie, um Web3-Lösungen für die Menschen im Alltag zugänglicher sowie greifbarer zu machen.Informationen zum Torino Football Club Der Torino Football Club (Torro) ist ein historischer italienischer Verein aus dem Herzen von Turin. Der 1906 gegründete italienische Verein hat sieben Titel in der Serie A und fünf Trophäen in der Coppa Italia gewonnen und spielt weiterhin in der höchsten italienischen Liga, der Serie A.Informationen zu YouHodler YouHodler ist eine regulierte, in der Schweiz und in Italien ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen anbietet sowie Finanzdienstleistungen in Fiat- und Kryptowährungen mit Einfachheit, Effizienz sowie Transparenz nahtlos miteinander verbindet. Die umfassende Angebotspalette umfasst kryptogestützte Kredite, Krypto-Belohnungskonten und universellen Währungsaustausch. Die Plattform ist nicht nur benutzerfreundlich und intuitiv für normale Verbraucher, sondern auch fortschrittlich genug, um den strategischen Handel auf dem Kryptowährungsmarkt zu erleichtern. 