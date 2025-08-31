Die DEWA wird die Ausstellung vom 30. September bis zum 2. Oktober 2025 ausrichten

Unter der Leitung von S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, und unter der Schirmherrschaft von S.H. Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman des Supreme Council of Energy in Dubai, organisiert die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) im Dubai World Trade Centre vom 30. September bis 2. Oktober 2025 die 27. Auflage der Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX).

WETEX opens broad investment horizons for international companies (Photo: AETOSWire)

Die WETEX zeugt von der Vorreiterrolle der Vereinigten Arabischen Emirate in den Bereichen saubere und erneuerbare Energien sowie Nachhaltigkeit. Zudem unterstützt sie Dubais ambitionierte Vision einer nachhaltigen Wirtschaft. Die Ausstellung behandelt verschiedene Themenbereiche, darunter Wasser, Energie, Smart Cities, grüne Mobilität, künstliche Intelligenz und digitale Transformation.

"Die WETEX spiegelt das konsequente Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate für mehr Nachhaltigkeit wider und untermauert Dubais Position als weltweit führender Hub für die grüne Wirtschaft. Die Ausstellung hat sich als eine der weltweit einflussreichsten Fachveranstaltungen etabliert und bietet eine Plattform, um die jüngsten Innovationen bei sauberen Energien, Wasser und Nachhaltigkeit zu präsentieren. Sie unterstützt den Aufbau von Partnerschaften, die zur Umsetzung der globalen Klimaziele und zur Beschleunigung des Übergangs in eine grüne Wirtschaft beitragen. Jedes Jahr zieht die WETEX Branchenführer, Investoren, Innovatoren und Regierungsvertreter aus aller Welt an, um Kenntnisse auszutauschen, Möglichkeiten auszuloten und gemeinsam an einer nachhaltigeren und resilienteren Zukunft zu arbeiten", so S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO bei der DEWA sowie Gründer und Chairman der WETEX

WETEX ist eine führende Plattform, die Organisationen aus dem staatlichen und privaten Sektor zusammenbringt, um die neuesten Innovationen zu erkunden, sektorübergreifende Partnerschaften zu schließen, die Kooperation in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende zu vertiefen und globale Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die WETEX eine strategische Chance für internationale Unternehmen und Organisationen, die neue Märkte erschließen und Investitionen in einer der zukunftsfähigsten grünen Volkswirtschaften tätigen möchten.

Seit ihrer Gründung verzeichnet die WETEX ein rasantes Wachstum. Im Jahr 2024 empfing die Ausstellung 50.598 Besucher und mehr als 2.800 Aussteller aus 65 Ländern und umfasste 21 internationale Pavillons. Die WETEX 2025 wird einen beispiellosen Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen, den grenzüberschreitenden Dialog fördern und über Partnerschaften, Innovationen und Investitionen den Weg für greifbare Ergebnisse ebnen.

Besucher und Aussteller können sich unter https://www.wetex.ae/en registrieren und weitere Informationen erhalten.

