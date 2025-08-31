Die US-Börsen markieren neue Allzeithochs, aber immer weniger Aktien tragen dazu bei - wer nicht in der Handvoll Gewinner investiert ist, hat es schwer, Rendite zu erzielen. Selbst von den "Magnificent 7" ziehen nicht mehr alle mit. Und auch in der Wirtschaft mehren sich die Sorgenfalten angesichts einer wieder anziehenden Inflation, zurückgehender Wachstumsraten, Unternehmensinsolvenzen auf Höchststand seit 2010 und eines inzwischen ebenfalls schwächelnden Arbeitsmarkts. Das sind allesamt Rezessionsvorboten.
