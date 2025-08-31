Er war die letzte Hochburg der Petrolheads, die Bastion der Diesel-Außendienstler: der Audi A6. Bekannt dafür, dass seine Fahrer jeden Tag 1.000 Kilometer fahren, dabei nur einmal tanken und die linken Spuren bundesweit gepachtet haben. Seit Kurzem gibt es diesen Langstreckenkreuzer auch elektrisch. Der heißt jetzt A6 Sportback e-tron - und macht seine Sache richtig, richtig gut. Audi bietet den A6 e-tron in mehreren Varianten an - als Fließheck-Limousine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
