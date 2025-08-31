© Foto: adobe.stock.comNach dem explosiven Wochenfinale bei Gold lässt sich die aktuelle Situation auf eine Frage zusammendampfen: War das der entscheidende Schritt? Die Rekordjagd scheint eröffnet. Ein Goldpreis von 4.000 USD rückt näher. US-Inflationsdaten lassen Gold und Silber haussieren Die am Freitag in den USA veröffentlichten PCE-Daten ließen Gold und Silber haussieren, scheint der Weg für eine Leitzinssenkung durch die Fed im September nun endgültig frei zu sein. Am 17. September wird man es erfahren. Im Edelmetallsektor reagierte man fast schon euphorisch auf die Daten. Gold durchbrach den massiven Widerstand von 3.430 US-Dollar. Silber klopft mit Nachdruck an die Tür zur Marke von 40 US-Dollar und …Den vollständigen Artikel lesen ...
