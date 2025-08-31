Wochenausblick - Einkaufsmanagerindex im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche öffnet verhältnismäßig ruhig, denn die amerikanischen Börsen sind aufgrund des Labor Days teilweise geschlossen. Dennoch werden in China wichtige makroökonomische Daten wie der Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Des Weiteren könnten Impulse aus der Eurozone kommen, denn dort werden die Arbeitslosenzahlen für die Eurozone, und der Einkaufsmanagerindex für Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich veröffentlicht. Auf unternehmerischer Seite der Wirtschaft bleibt es still.















Dienstag:



Am Dienstag wird es von der makroökonomischen Seite spannend. Wie China bereits am Montag, werden die USA am Dienstag den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen. Für die Eurozone werden die Daten zum harmonisierten Verbraucherpreisindex kundgegeben. Die Neuigkeiten aus der Privatwirtschaft nehmen langsam zu: Partners Group, Zscaler und Nio werden allesamt ihre Quartalszahlen publizieren.











Mittwoch:



Wie ist die Lage am US-Arbeitsmarkt? Darüber informiert der JOLTS-Bericht, der vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wird. Dieser beschäftigt sich insbesondere mit den offenen Stellen und dem Arbeitskräfteumschlag. Quartalszahlen kommen von Salesforce sowie vom Discounter Dollar Tree. Auch der Klamottenhersteller American Eagle, der vor kurzem für seine aufsehenerregende Marketingstrategie in den Medien stand, wird seine Bücher offenlegen.















Donnerstag:



Der Donnerstag bleibt spannend aus makroökonomischer Sicht, denn für die Eurozone werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Aus Amerika kommen die Daten für die ADP Beschäftigungsänderung und des ISM Einkaufsmanagerindex. Ebenfalls wird man durch die aktuellen Daten zum Verbraucherpreisindex der Schweiz die weiteren Effekte der Zölle auf die schweizerische Wirtschaft erkennen. Von Unternehmensseite kommen Quartalszahlen vom Chip-Riesen Broadcom, und dem Private Equity Titanen CVC. Zusätzlich wird der Einzelhändler Costco seine Umsatzzahlen veröffentlichen.















Freitag:



Zum Wochenabschluss werden weitere Zahlen der Makroebene öffentlich. Die Vereinigten Staaten und Kanada berichten zur aktuellen Arbeitslosenquote, die Eurozone wird Daten zum Bruttoinlandsprodukt nennen und das Vereinigte Königreich wird die Daten zu Einzelhandelsumsätzen veröffentlichen. Doch für deutsche Anleger und Anlegerinnen werden die Werkaufträge von besonderer Bedeutung. Sie werden Einblicke in den wirtschaftlichen Zustand des "schlafenden Riesen Europas" gewähren.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







