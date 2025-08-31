IBU-tec (DE000A0XYHT5) hat in dieser Woche den Turnaround eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich als wichtiger Player in der europäischen Batterie-Wertschöpfungskette positioniert. Das Weimarer Unternehmen steigerte das EBITDA im ersten Halbjahr von mageren 0,2 auf solide zwei Millionen Euro, während die EBITDA-Marge von schwachen 0,6 auf beachtliche 10,4 Prozent hochsprang. PowerCo-Partnerschaft bringt den entscheidenden Durchbruch: Die Partnerschaft mit PowerCo, der VW-Batterietochter, zeigt bereits erste konkrete Erfolge und könnte zum Game-Changer werden. IBU-tec entwickelt gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt