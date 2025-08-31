Die IAA in München wird zur Nagelprobe für die deutsche Autoindustrie. Während BMW mit der "Neuen Klasse" und Mercedes mit dem EQ GLC ihre Elektro-Flaggschiffe präsentieren, drängen unzählige chinesische Hersteller auf den europäischen Markt. Für Professor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut ist klar: Der Angriff hat längst begonnen - allerdings mit Respekt vor Deutschland als härtestem Wettbewerbsumfeld. Besonders heikel: Preisvergleiche zeigen, dass chinesische E-Autos hierzulande teils doppelt so teuer sind wie in China. Dudenhöffer warnt: Ohne flexiblere Kostenstrukturen - etwa durch internationale Produktion - droht europäischen Herstellern eine Preisschlacht. Im Batteriebereich haben die Chinesen ohnehin schon die Kontrolle übernommen, von Kosten bis Innovation. Trotzdem sieht der Experte Chancen: Deutsche Premium-Marken punkten weiterhin bei Fahrdynamik und Qualität. Doch der Wettlauf um Software, digitale Services und Batterieintegration entscheidet über die Zukunft. Während VW eigene Zellwerke aufbaut, setzen Mercedes und BMW auf neue Architekturen, um Anschluss zu halten. Und Tesla - Für Dudenhöffer hat der einstige Taktgeber an Tempo verloren - technologisch liegen inzwischen Chinesen und Deutsche vorne. Die IAA könnte so zum Schaufenster werden, ob Europas Autobauer ihre Stärken ausspielen - oder endgültig zum Absatzmarkt für Chinas Elektro-Offensive werden.