Bitcoin-Bewertung erreicht historischen Tiefpunkt - Neue Layer-2-Lösung verspricht Durchbruch

JPMorgan-Analysten bezeichnen Bitcoin im Vergleich zu Gold als deutlich unterbewertet und prognostizieren ein Kursziel von 126.000 Dollar bis Jahresende. Gleichzeitig ist die Volatilität von Bitcoin auf ein Rekordtief gesunken, während eine innovative Layer-2-Lösung namens Bitcoin Hyper diese positive Entwicklung zusätzlich beschleunigen könnte.

JPMorgan-Experten sehen massives Aufholpotenzial bei Bitcoin

Die Volatilität von Bitcoin ist auf ein historisches Rekordtief gefallen, wobei das Verhältnis zur Volatilität von Gold bei nur 2,0 liegt. Diese Entwicklung signalisiert eine zunehmende Reife des Krypto-Markts und macht Bitcoin für institutionelle Investoren attraktiver.

Laut den JPMorgan-Analysten müsste die Marktkapitalisierung von Bitcoin um etwa 13 Prozent steigen, um eine Gleichstellung mit Gold zu erreichen. Oktober und November gelten traditionell als starke Monate für Kryptowährungen, was die bullischen Prognosen zusätzlich unterstützt und das Kursziel von 126.000 Dollar bis Jahresende realistisch erscheinen lässt.

Bitcoin Hyper revolutioniert Layer-2-Technologie

Bitcoin Hyper verbindet die bewährte Sicherheit von Bitcoin mit der beeindruckenden Geschwindigkeit von Solana und ermöglicht Entwicklern damit, schnelle und sichere dezentrale Anwendungen zu erstellen. Das System funktioniert durch eine innovative Brücke, die native Bitcoin auf Layer-1 sperrt und gewrappte Versionen im Hyper-Ökosystem erstellt.

Diese Assets bewegen sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit durch die Solana Virtual Machine, während die Endgültigkeit durch Verankerung an die Bitcoin-Blockchain gesichert wird. Nutzer behalten dabei vollständige Kontrolle über ihre Bitcoin und können diese jederzeit zurückerhalten, indem sie die gewrappte Version verbrennen, was maximale Flexibilität und Sicherheit gewährleistet.

Bitcoin Hyper Presale erreicht fast 13 Millionen Dollar

Viele Investoren vergleichen HYPER bereits mit Bitcoin in seinen Anfängen, wobei Crypto Gains mit 149.000 YouTube-Abonnenten das enorme Potenzial von HYPER hervorgehoben hat. Die renommierte Plattform 99Bitcoins schätzt sogar, dass das Projekt eine 100-fache Rendite liefern könnte.

Der HYPER-Token wird für Gebühren, Staking, Governance und Ökosystemwachstum verwendet und kostet derzeit 0,012825 Dollar, wird jedoch in zwei Tagen teurer. Um am Presale teilzunehmen, können Interessenten die Bitcoin Hyper Website besuchen, wobei Zahlungen mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Kreditkarte möglich sind. Bitcoin Hyper empfiehlt die Nutzung einer WalletConnect-zertifizierten Lösung wie Best Wallet für maximale Sicherheit.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.