TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen Angriff der Armee auf den langjährigen Sprecher des militärischen Arms der Hamas im Gazastreifen bestätigt. Der Sprecher mit dem Kampfname Abu Obeida sei in einem gemeinsamen Einsatz der Armee und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet angegriffen worden, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einer Kabinettssitzung. Das Ergebnis des Angriffs sei noch unklar, sagte er. "Ich hoffe, dass er nicht mehr unter uns ist."

Netanjahu sagte weiter: "Aber ich merke, dass es niemanden gibt, der diese Frage aufseiten der Hamas kommuniziert. Also werden die Stunden und Tage sicherlich das sagen, was sie zu sagen haben."

Hamas-Kreise: Psychologische Kriegsführung Israels



Namentlich nicht genannte israelische Repräsentanten sagten der Zeitung "Jerusalem Post", sie seien "optimistisch", dass Abu Obeida bei dem Angriff am Samstag in der Stadt Gaza getötet worden sei.

Von der islamistischen Hamas gab es allerdings noch keine offizielle Bestätigung für seinen Tod. Aus Hamas-Kreisen hieß es jedoch, Gerüchte über den Tod des Sprechers seien Teil der psychologischen Kriegsführung Israels. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, diese Gerüchte nicht zu verbreiten.

Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz sprach am Samstag von mindestens sieben Toten bei einem Angriff im Westen der Stadt Gaza. Ein Wohnhaus im Rimal-Viertel, das vor dem Krieg als eine wohlhabende Gegend galt, sei angegriffen worden.

Abu Obeida gilt als einer der bekanntesten Vertreter der Terrororganisation und zeigte sich bei Auftritten und Videobotschaften stets nur vermummt.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure getötet, darunter Jihia al-Sinwar, Ismail Hanija und Mohammed Deif./edr/DP/he